به گزارش ایلنا، نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در پیامی در شبکه مجازی ایکس با اشاره به روز جهانی مقابله با اقدامات قهری یک‌جانبه (۴ دسامبر) اعلام کرد: تعیین این روز و تلاش برای مقابله با اقدامات قهری یک جانبه، اولین گام در مسیری است که سازمان ملل متحد و دبیرکل باید در راستای مقابله با سلطه زور و حاکمیت قانون در جهان برقرار کنند.