ایران:
تحریمهای یکجانبه، ظالمانه و فراسرزمینی باید پایان یابند
نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک خواستار پایان دادن به تحریم های یک جانبه و فراسرزمینی شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در پیامی در شبکه مجازی ایکس با اشاره به روز جهانی مقابله با اقدامات قهری یکجانبه (۴ دسامبر) اعلام کرد: تعیین این روز و تلاش برای مقابله با اقدامات قهری یک جانبه، اولین گام در مسیری است که سازمان ملل متحد و دبیرکل باید در راستای مقابله با سلطه زور و حاکمیت قانون در جهان برقرار کنند.
نمایندگی کشورمان تاکید کرد که تحریمهای یک جانبه، ظالمانه و فراسرزمینی باید پایان یابند.