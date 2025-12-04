واکنش تهران به ادعاهای بیاساس درباره جزایر ایرانی
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، ادعاهای بیاساس مطرح شده در بیانیه سران شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر ایرانی را رد کرد.
به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک موضع گیری رسانهای، با اظهار تأسف از اصرار شورای همکاری خلیج فارس در تکرار ادعای بیاساس و نادرست امارات عربی متحده در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، ادعاهای مندرج در بیانیه پایانی چهل و ششمین نشست سران آن شورا راجع به این جزایر ایرانی را محکوم و تاکید کرد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخشهای جداییناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران است و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها از اساس بیمبنا و بیاعتبار بوده و آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری نیز مغایر است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری حاکمیت مؤثر، مستمر و بلامنازع ایران بر این سه جزیره در طی قرون متمادی تصریح کرد: تکرار یک ادعای بیاساس نسبت به بخشی از سرزمین یک کشور تغییری در واقعیتهای جغرافیایی و تاریخی نمیدهد و از حیث حقوقی نیز هیچ حقی برای ادعاکننده ایجاد نمیکند.
این دیپلمات ارشد ایرانی با تاکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در حسن همجواری و همکاری با کشورهای همسایه جهت تقویت مناسبات و صیانت از امنیت و ثبات منطقه، امارات عربی متحده و شورای همکاری خلیج فارس را به پرهیز از اتخاذ مواضع تحریکآمیز و مغایر با حسن همجواری در مورد ایران فرا خواند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر پیگیری حقوق جمهوری اسلامی ایران در میدان نفتی آرش، ادعاهای یکجانبه در مورد این میدان را بیاعتبار دانسته و تصریح کرد که صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نمیکند و رسیدن به توافق منصفانه و پایدار در خصوص این میدان مستلزم گفتگوی دوجانبه، تلاش مشترک و ایجاد فضایی مثبت و سازنده برای تامین منافع متقابل میباشد.