عراقچی:

لبنان با موفقیت چالش‌های موجود را پشت‌سر خواهد گذاشت

لبنان با موفقیت چالش‌های موجود را پشت‌سر خواهد گذاشت
وزیر امور خارجه کشورمان به همتای لبنانی خود پیام کتبی ارسال کرد و گفت: مردم و دولت لبنان با موفقیت تهدیدها و چالش‌های موجود را پشت‌سر خواهند گذاشت.

یه گزارش ایلنا،سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال پیامی کتبی به یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان، با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه میان دو کشور، بر استمرار حمایت جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت، وحدت ملی، تمامیت سرزمینی، امنیت و ثبات این کشور به ویژه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

عراقچی با دعوت از همتای لبنانی خود برای سفر به ایران به منظور رایزنی در مورد توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ابراز اطمینان کرد که مردم و دولت لبنان با موفقیت تهدیدها و چالش‌های موجود را پشت سر خواهند گذاشت.

 

