دریادار تنگسیری:

ما در خلیج فارس اشراف اطلاعاتی دائمی داریم

فرمانده نیروی دریایی سپاه در جریان رزمایش اقتدار ندسا در خلیج فارس گفت: ما در خلیج فارس اشراف اطلاعاتی دائمی داریم و در رزمایش‌ها بر پایه این اشراف، هدفمندانه اقدام می‌کنیم.

به گزارش ایلنا،دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده نیروی دریایی سپاه در جریان رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس اظهار داشت: در این رزمایش هم اشراف زیر سطح را انجام می‌دهیم، هم اشراف سطح را انجام می‌دهیم و هم بالای ارتفاع را انجام می‌دهیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: ما در خلیج فارس اشراف اطلاعاتی دائمی داریم؛ اما در رزمایش‌ها به‌نوعی هدفمندانه با آن عمل می‌کنیم؛ به آن خط و خطوط می‌دهیم، مسیر می‌دهیم که به چه شکل کار انجام بدهد.

رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس امروز با اشراف کامل اطلاعاتی در حال برگزاری است و این رزمایش به نام و یاد شهید حاج محمد ناظری مزین شده است. در جریان این رزمایش، یگان‌های دریایی با صدور اخطارهای به ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه، پیام قاطع خود را منتقل کردند؛

همچنین سامانه‌های پدافندی پیشرفته شامل نواب، مجید و میثاق در شرایط جنگ الکترونیک به کار گرفته شدند؛ این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توانستند اهداف پروازی و دریایی را در کسری از زمان شناسایی کرده و با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند.

 

