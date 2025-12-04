در بیانیه خانه کارگر مناسبت روز قانون اساسی مطرح شد:
به گزارش ایلنا، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بیانیهای به مناسبت روز قانون اساسی منتشر کرد به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز قانون اساسی، این موعد ملی را فرصتی مغتنم برای یادآوری جایگاه بیبدیل قانون اساسی بهعنوان سند افتخارآمیز ملت ایران میداند؛ سندی که نهتنها چارچوب حقوقی و سیاسی نظام اسلامی را ترسیم میکند، بلکه بهعنوان میثاق مشترک آحاد مردم، نقش بنیادینی در تقویت همبستگی ملی، انسجام اجتماعی، وحدت اقوام و اقشار، و تضمین حقوق اساسی ملت ایفا مینماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل مجاهدتهای مردمی و برآمده از اراده ملتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خواستار شکلگیری یک نظام حقوقی مستقل، اسلامی، مردمسالار و برخاسته از ارزشهای الهی و تاریخی خود بودند. این روز بزرگ یادآور آن است که چگونه اراده ملت به ثمر نشست و با مشارکت گسترده مردم در همهپرسی، بنیانی نوین برای اداره کشور بر پایه عدالت، آزادی، استقلال و کرامت انسانی استوار گردید.
در مسیر تدوین قانون اساسی، تاریخ انقلاب مشروطه بهعنوان نخستین تلاش ملت ایران برای تأسیس حکومت قانون، همواره چراغ راه بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در امتداد همان آرمان دیرینه مردم برای محدودسازی استبداد، گسترش عدالت، پاسداشت آزادی و شکلگیری حاکمیت ملی قرار دارد؛ با این تفاوت که اینبار با هدایت رهبری الهی انقلاب و حضور آگاهانه مردم، یک نظام حقوقی مبتنی بر تعالیم اسلام ناب محمدی(ص) شکل گرفت که مبدأ تحولات بزرگ در حوزه سیاست، اجتماعیات، عدالت و استقلال ملی شد.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در این روز بزرگ، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) را که با رهبری حکیمانه خویش مسیر تدوین قانون اساسی را روشن ساختند، گرامی میدارد. همچنین با نهایت احترام، از شهید والامقام آیتالله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، معمار قانون اساسی و چهره برجسته حوزه اندیشه، حقوق و مدیریت انقلاب اسلامی، تجلیل مینماید؛ بزرگمردی که با نبوغ فکری و پشتکار خستگیناپذیر خود نقش محوری در شکلگیری اصول مترقی قانون اساسی داشت و جان شریفش را در راه پاسداری از ارزشهای آن فدا کرد.
خانه کارگر، بهعنوان نماینده قشر شریف کارگران، تأکید میکند که قانون اساسی، ضامن حقوق اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران بوده و همواره سنگبنای عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق زحمتکشان، استیفای حقوق صنفی و صیانت از کرامت نیروی کار بوده است.
ما باور داریم پاسداشت این سند ملی و عمل دقیق به اصول آن، تنها مسیر تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و تقویت مشارکت مردمی است.
در پایان، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، این روز فرخنده را به ملت شریف ایران، مسئولان نظام، جامعه کارگری و تمامی دلسوزان میهن اسلامی تبریک عرض مینماید و بر ضرورت پاسداشت اصول قانون اساسی، تقویت وحدت ملی و ادامه راه شهیدان راه آزادی و استقلال تأکید میکند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران