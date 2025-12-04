۷۷۷ میلیارد تومان اعتبار برای تقویت دستگاه قضایی یزد تخصیص یافت

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به استان یزد، با اشاره به سخنان هم‌وطنان ساکن در نواحی مختلف استان یزد که بابت رفع مشکل اسناد اراضی و املاک خود پس از سال‌ها، خرسند و مشعوف بودند، گفت: چنانچه امکان رفع مشکل شما مردم گرانقدر در سنوات قبل، وجود داشت و ما در این زمینه قصور کردیم، از شما عذرخواه هستیم؛ من مکرراً تاکید دارم که باید در رفع مسائل و مشکلات مردم تسریع داشته باشیم و بویژه بر رفع آن دسته از مشکلات مزمن که چندین سال است مردم برخی مناطق با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند، اهتمام و تمرکز داشته باشیم.

وی افزود: در جریان دومین سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، مجموعاً ۷۷۷ میلیارد تومان اعتبارات برای تجهیز دادگستری و مراکز تابعه قضایی این استان، تخصیص داده شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: ضرورت دارد مسئولان مربوطه از جمله مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادگستری کل استان یزد، به درخواست‌های مردمی واصل شده در جریان این سفر، به صورت سریع، ویژه و طبق موازین قانونی، رسیدگی کنند.

«بابایی» استاندار یزد نیز در این جلسه از تلاش‌ها و اقدامات مدیران قضایی این استان قدردانی کرد و خواستار استمرار هم‌افزایی‌ها و همکاری‌های دو مجموعه قضایی و اجرایی در دارالعباده یزد شد.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص شاخص‌های مختلف عملکردی مجموعه قضایی استان یزد پرداخت.

«شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در این جلسه، گزارشی از روند اجرای مصوبات و تخصیص اعتبارات سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز طی سخنانی اظهار کرد: تا به امروز و در جریان دور دوم سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، شاهد حل ۱۷۵ معضل ثبتی در کشور بوده‌ایم؛ امروز و در جریان سفر هیئت عالی قضایی، معضل ثبتی ۳۹ روستا در شهرستان تفت حل شد و ۱۸۷۵ سند تقدیم مردم گردید؛ همچنین در روستای اکرمیه ۳۲۰۰ سند و در روستای ترک‌آباد نیز ۱۸۹۰ سند تقدیم مردم شد.

وی افزود: در آستانه سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ۲۸۰۰ سند موقوفات، ۵ هزار سند روستایی، ۱۱ هزار سند نهضت ملی مسکن و ۱۴۹ سند مجتمع اقتصادی کمیته امداد صادر شد و حدنگاری اراضی نیروهای مسلح و قطعات شهرک‌های صنعتی استان نیز به پایان رسید.

بابایی همچنین از صدور اسناد قنوات استان یزد برای اولین بار خبر داد و گفت: ۶۰۰ سند مالکیت قنوات استان یزد به مالکین آنها تقدیم شد.

«موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی اجمالی از تعداد و وضعیت استخدامی نیروهای انسانی مجموعه قضایی استان یزد پرداخت و از فعالیت ۲۷ شعبه دادگاه صلح در این استان تا به امروز، خبر داد.

حجت‌الاسلام «قدیانی» دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از سفر خود به شهرستان بافق و وضعیت مراکز قضایی این شهرستان پرداخت.

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و بازدیدهای صورت گرفته در شهرستان مهریز، اظهار کرد: کلیه مصوبات مربوط به پزشکی قانونی در سفر قبلی هیئت عالی قضایی به استان یزد، اجرایی شده‌اند.

«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه، در خصوص دیدارهای خود با مردم شهرستان‌های اردکان و میبد و همچنین حضور در جلسات شورای اداری این دو شهرستان، توضیحاتی را ارائه کرد و به ذکر برخی مشکلات در حوزه اسناد مالکیت اهالی میبد پرداخت.

«رفاهی» رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان یزد با ۲۳۰ نفر ملاقات صورت گرفت و بیش از هزار و ۱۸۰ درخواست و نامه مردمی واصل گردید.

«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه از آزادی ۱۳۰ نفر از زندانیان استان یزد به‌واسطه کمک‌های خیرین و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، همزمان با سفر هیأت عالی قضایی به این استان خبر داد.

در بخش دیگر این جلسه، حجت‌الاسلام «طهماسبی» رئیس کل دادگستری استان یزد از اجرای بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استانی پیشین هیئت عالی قضایی به این استان در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: حل معضل اسناد بیش از دو هزار و ۷۰۰ خانوار روستای ترک‌آباد بخش مرکزی اردکان، حل مشکل اسناد اهالی روستای اکرمیه و صدور سه هزار و ۲۰۰ سند تا به امروز، رفع معضل اسناد ۳۹ روستای شهرستان تفت و تقدیم هزار و ۸۷۵ سند تاکنون و همچنین رفع موانع تولید معدن سرب و روی مهدی‌آباد دهلیز، از جمله اقدامات انجام‌شده مجموعه قضایی استان یزد در اجرای مصوبات سفر هیأت عالی قضایی به این استان در سال ۱۴۰۱ است.

در این نشست، نمایندگان خانوارهای روستاهای ترک‌آباد اردکان، منطقه اکرمیه و روستاهای شهرستان تفت به سبب حل و فصل مشکلات مربوط به صدور اسناد مالکیت‌شان و همچنین مسئول معدن سرب و روی مهدی‌آباد دهلیز که مشکلات واحد تولیدی‌اش با پیگیری‌های قضایی مرتفع شده، به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

