پیکر همسر و فرزند اسماعیل سقاب در مشهد تشییع شد

به گزارش ایلنا،مراسم تشییع پیکر مرحومه «فاطمه حیدری» و «حسنا سقاب‌ اصفهانی»، همسر و فرزند معاون رییس‌جمهور صبح امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولان استانی و کشوری در صحن کوثر حرم مطهر رضوی انجام شد.

پیکرهای همسر و فرزند معاون رییس‌جمهور پس از مراسم تشییع برای خاک‌سپاری به آرامستان خواجه اباصلت مشهد منتقل شد.

همچنین از ساعت ۱۸ تا ۲۱ فردا جمعه ۱۴ آذرماه، مراسم ترحیمی از سوی خانواده‌های سوگوار در مسجد الزهرا(س) مشهد واقع در خیابان احمدآباد برگزار خواهد شد.

