امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری خانواده آنهاست

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی دولت وفاق به استان کهگیلویه و بویراحمد، ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴و هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) ـ که در تقویم معنوی ملت ایران به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا شناخته می‌شود ـ با جمعی از مادران و همسران معظم شهدای این استان دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشت.

در این دیدار که در فضایی آکنده از معنویت، احترام و تکریم برگزار شد، رئیس‌جمهور با حضور بر سر سفره‌ی ضیافت ناهار با مادران شهدا، پای سخنان آنان نشست و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مسائل، نیازها و شرایط معیشتی و درمانی آنان قرار گرفت.

دکتر پزشکیان در این نشست، با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، خانواده معظم شهدا را پرچمداران صبر، استقامت و ایمان ملت عنوان و تصریح کرد که امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری شماست و دولت وظیفه دارد مشکلات و مطالبات خانواده شهدا را پیگیری و رفع کند.

در این نشست، مادران و همسران شهدا نیز در سخنانی صریح و صمیمی، مسائل و مشکلاتشان را بیان کردند و رئیس‌جمهور نیز ضمن شنیدن یکایک مطالبات، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات از سوی دستگاه‌های مسئول صادر کرد.