خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در دیدار جمعی از مادران و همسران معظم شهدای کهگیلویه و بویراحمد:

امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری خانواده آنهاست

امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری خانواده آنهاست
کد خبر : 1722922
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، خانواده معظم شهدا را پرچمداران صبر، استقامت و ایمان ملت عنوان و تصریح کرد که امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری شماست و دولت وظیفه دارد مشکلات و مطالبات خانواده شهدا را پیگیری و رفع کند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر استانی دولت وفاق به استان کهگیلویه و بویراحمد، ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴و هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) ـ که در تقویم معنوی ملت ایران به نام روز تکریم مادران و همسران شهدا شناخته می‌شود ـ با جمعی از مادران و همسران معظم شهدای این استان دیدار و گفت‌وگویی صمیمانه داشت.

در این دیدار که در فضایی آکنده از معنویت، احترام و تکریم برگزار شد، رئیس‌جمهور با حضور بر سر سفره‌ی ضیافت ناهار با مادران شهدا، پای سخنان آنان نشست و از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مسائل، نیازها و شرایط معیشتی و درمانی آنان قرار گرفت.

دکتر پزشکیان در این نشست، با تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، خانواده معظم شهدا را پرچمداران صبر، استقامت و ایمان ملت عنوان و تصریح کرد که امنیت و آرامش امروز ایران مرهون مظلومیت شهدا و صبوری شماست و دولت وظیفه دارد مشکلات و مطالبات خانواده شهدا را پیگیری و رفع کند.

در این نشست، مادران و همسران شهدا نیز در سخنانی صریح و صمیمی، مسائل و مشکلاتشان را بیان کردند و رئیس‌جمهور نیز ضمن شنیدن یکایک مطالبات، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات از سوی دستگاه‌های مسئول صادر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی