پزشکیان در نشست با فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد:
تفاهم بر سر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری فرصتی شیرین برای کهگیلویه و بویراحمد است
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، در ادامه برنامههای سفر دولت وفاق ملی به کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان با اشاره به طرح برخی مباحث خارج از موضوع جلسه گفت: گلایه کنم چه بگویم؟ اگر در جلسات درباره مسائلی که موضوع همان جلسه است صحبت کنیم، راحتتر میتوانیم جلو برویم.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تمرکز بر دستور جلسه افزود: به جای اینکه مباحثی مطرح شود که جای دیگری باید درباره آن بحث کرد، بهتر است در اینجا درباره مسائل سرمایهگذاری و اقتصاد استان صحبت کنیم تا بتوانیم تصمیمات دقیقتری بگیریم.
پزشکیان در ادامه با اشاره به گزارش ارائهشده در جلسه اظهار داشت: کاری که در این جلسه با سرمایهگذاران انجام شده، به نظر من دستاورد بزرگی است. اگر به این اعداد نگاه کنید، بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال انجام است.
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه در گذشته انجام شده، گذشته، اما آنچه امروز در حال وقوع است، دستاورد بسیار مهمی محسوب میشود. به جای اینکه این اتفاق بزرگ را در کام مردم تلخ کنیم، باید آن را بهعنوان یک فرصت شیرین برای استان ببینیم. امروز در این نشست با همین سرمایهگذاران عزیز، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در حال شکلگیری است، در حالی که کل اعتبار قابلاختصاص دولت برای سراسر کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، آن هم اگر بتوان همه آن را پرداخت کرد.
پزشکیان با اشاره به نقش سرمایهگذاران خصوصی گفت: این اتفاقی که با سرمایهگذاران خصوصی، بانکها و شرکتها در منطقه رخ میدهد، به نظر من دستاورد بزرگی است. شما فرمودید عدهای از سرمایهگذاران را دعوت کنید بیایند تهران؛ ما هم گفتیم بیایند، بنشینیم جلسه بگذاریم، پیگیری کنیم. ما باید منت بکشیم سرمایهگذار بیاید کار کند و ما موانع را از سر راهش برداریم.
رئیس جمهور ادامه داد: اقدامی که الان در حال انجام است و کاری که در حال شکلگیری است، با همه مشکلات، اقدامی مبارک است. هر مسئلهای هم که لازم باشد برای آن کمک کنیم، کمک خواهیم کرد. وظیفه ما خدمت به مردم است، بی هیچ منتی و هر کاری هم که از دست ما بر بیاید برای حل مشکلات انجام میدهیم، مخصوصاً برای مناطق محروم که بیش از هر جا مورد توجه ما هستند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرحهای مرتبط با آب و محیط زیست تصریح کرد: در رابطه با آب، کشاورزی، خاک و محیط زیست، دانشگاهها در حال بررسی هستند. ما هیچ مداخلهای بدون نظر کارشناسی انجام نخواهیم داد؛ نه کارشناسی صرفاً اداری، چون هر ادارهای برای خودش کارشناس دارد، بلکه دانشگاهها را درگیر کردهایم. دانشگاه تهران، شهید مدرس، فردوسی مشهد و علامه طباطبایی که هیچ سوگیری نسبت به هیچ منطقهای ندارند، در حال بررسی موضوع هستند و هر نتیجهای که آنها از نظر علم، کارشناسی و محیط زیست مناسب بدانند، همان را اجرا خواهیم کرد.
رئیس جمهور افزود: مگر ما دیوانهایم محیط زیست را به هم بزنیم؟ در تهران اجازه نمیدهیم هیچ توسعهای بدون توجه به ظرفیتها شکل بگیرد. زیر پای خود را خالی کردهایم؛ آب رودخانهها را آوردهایم و اکنون تهران، کرج و شهرهای اطراف با معضل آب و مسائل زیستمحیطی روبهرو هستند، زمین فرونشست دارد و آینده خطرناکی در پیش است. باید مدیریت کنیم و هیچ تصمیمی را بدون پشتوانه کارشناسی نخواهیم گرفت.
پزشکیان با تشکر از سرمایهگذاران استان گفت: اولاً از سرمایهگذاران تشکر میکنم، پیگیری خواهیم کرد تا این طرحها هرچه سریعتر به نتیجه برسد. از برادران و نمایندگان محترم نیز برای تلاشی که برای جذب سرمایهگذاری انجام میدهند قدردانی میکنم. همراهی کنید؛ ما در تهران آمادهایم. به حاجآقا موحدی و آقای دکتر بهرامی هم عرض کردهام بیایید تهران، هر کس میخواهد سرمایهگذاری کند، هر مانعی وجود داشته باشد از سر راهش برمیداریم، وزرای مربوطه را هم صدا میکنیم، خود ما هم حضور داریم.
رئیس جمهور اضافه کرد: ما هر ماه با بخش خصوصی جلسه ویژه داریم. علاوه بر آن، با وزرای مربوطه هم نشستهای منظم داریم. تمام فکر و ذکر ما این است که بستر را برای فعالیت راحت بخش خصوصی باز کنیم. هر چند موانعی وجود دارد، این موانع را کمکم داریم حذف میکنیم. اینکه تصور کنید میتوانیم یکباره همه موانع را برداریم، شدنی نیست و اگر بگویم میشود، راست نگفتهام؛ اما مصمم هستیم که با حفظ محیط زیست و در نظر گرفتن پتانسیلهای کشور، این موانع را از سر راه برداریم.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت اتکای به توان داخلی اظهار داشت: بنده معتقدم با اتکا به مردم، تولیدکنندگان، دانشگاهیان، نخبگان و کارآفرینان، بر همه موانع غلبه خواهیم کرد. نباید ذهنیتها به سمت منیت و سهمخواهی برود. از روزی که وارد میدان شدم، قبل از انتخابات و در زمان انتخابات هم گفتم اعتقاد و باور من این است که ایران مال همه ایرانیان است. همه ایرانیها، از هر قومیت، جنسیت، سلیقه و اعتقادی، باید براساس شایستگی اجازه رشد و حضور پیدا کنند. وظیفه ما این است و این کار را دنبال میکنیم.
رئیس جمهور با اشاره به نقش رهبری در این مسیر گفت: با هدایت و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، این روند در حال پیشرفت است. برای اولین بار در سیستان و بلوچستان استاندار بلوچ و برای اولین بار در استان کردستان استاندار کرد سنی منصوب شد. این کار بدون نظر و پشتیبانی مقام معظم رهبری امکانپذیر نبود و با همراهی ایشان انجام شد.
پزشکیان با یادآوری سخنان اخیر مقام معظم رهبری ادامه داد: مقام معظم رهبری این هفته فرمودند مثل زمان ۱۲ روز جنگ، همه با هم باشیم. امید دشمن زمانی به ناامیدی تبدیل میشود که ما با هم باشیم و فکر نکنیم از هم جدا هستیم؛ یکی لر است، یکی ترک، یکی کرد، یکی بلوچ؛ همه یکی هستیم برای ایران و برای کشورمان و عزت و سربلندی تلاش خواهیم کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر کنار گذاشتن منیت گفت: دکتر پزشکیان توضیح داد که در مکتب عشق و اخلاص، باید از من و ما عبور کرد و نگاه را به سمت حقیقت واحد برد.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ضرورت حرکت به سوی خداوند افزود: ما باید به سمت خدا برویم که وظیفه ماست؛ خداوند منبع عزت، سربلندی، رحمت، قدرت، خلاقیت، گذشت و مهربانی است. انسان وقتی به این مسیر پایبند شود، حجابها یکییکی کنار میرود.
رئیس جمهور به اهمیت خدمت بیمنت اشاره کرد و گفت: «باران که شدی مپرس این خانه کیست، سقف حرم و مسجد و میخانه یکی است، باران که شدی پیالهها را مشمار، جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی است». وقتی کار برای خدا و برای مردم انجام میشود، نباید در پی شمارش پیالهها و تفکیک این و آن بود؛ باید بر همه مردم، عادلانه و بیمنت بارید.
پزشکیان در پایان سخنان خود تأکید کرد که خدمت باید برای همه مردم، بدون توجه به قومیت، جنسیت، سلیقه و گرایش، بر پایه عدالت و انصاف انجام شود و افزود: ما باید همه برای هم تلاش کنیم، با قدرت و عزت جلو برویم و با اتکای به تولیدکنندگان، دانشمندان، کارشناسان، خبرگان، سیاستمداران، روحانیت عزیز و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری بر همه مشکلات غلبه کنیم.