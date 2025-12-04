به گزارش ایلنا،در راستای گرامیداشت هفتم آذرماه، روز گرامیداشت نیروی دریایی ارتش امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه دومین جلسه ادبی آجا با حضور جمعی از شاعران لشکری و کشوری به میزبانی منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش در بندرانزلی برگزار شد.

امیردریادار فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم اظهار کرد: شعر، رساترین و بلیغ‌ترین نوع گفتمان است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش: بسیاری از زوایای نقش‌آفرینی و رشادت این نیروی از دید پنهان است

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم این فرهنگ را در نیروی دریایی و نیروهای مسلح رشد و توسعه دهیم، افزود: اگر بتوانیم شعر و فرهنگ‌شعرخوانی را بین کارکنانمان تعالی ببخشیم، این مسئله در منش و گفتار و کنش آنها آثار مثبت در پی خواهد داشت.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه بسیاری از زوایای نقش‌آفرینی و رشادت نیروی دریایی ارتش از دید پنهان است، تاکید کرد: رسالت ما این است که رسانه شهدا و رسانه حماسه و ایثار باشیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش: بسیاری از زوایای نقش‌آفرینی و رشادت این نیروی از دید پنهان است

امیر دریادار بمانی تشریح کرد: شما شاعران تیزبین هستید و همراه با آرایه‌های هنری می‌توانید این‌ها را گفتمان کرده و در سطح جامعه نشر دهید و بتوانید رسالتی که بر عهده همه ما در خصوص شهدا است به خوبی انجام دهید.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه ضمن گرامیداشت هفتم آذر، تصریح کرد: پس از حمله رژیم صدام در شهریور ۱۳۵۹؛ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اولین نیرویی بود که موفق شد به اهداف عملیاتی خود دست پیدا کند و در ۶۷ روز اول جنگ که از شهریور تا هفتم آذر طول کشید تقریباً توانست نیروی دریایی رژیم بعثی را از دریا محروم کند.

وی با بیان اینکه عراق که حرفی برای گفتن نداشت به جنگ نفتکش‌ها روی آورد و می‌خواست با قطع خطوط مواصلاتی اقتصاد ما را فلج کند، افزود: نیروی دریایی ارتش و کمک نیروی دریایی سپاه در برابر عراق و استکبار حماسه‌آفرینی کردند.

در حاشیه این مراسم سرهنگ عباس جعفرزاده، جانشین معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین جلسه انجمن ادبی با رویکرد نیروی دریایی امروز در مجموعه ناوگان شمال منطقه چهارم دریایی بندرانزلی برگزار شد.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش: بسیاری از زوایای نقش‌آفرینی و رشادت این نیروی از دید پنهان است

وی با بیان اینکه جلسه انجمن ادبی علاوه بر برگزاری ماهانه، در مناسبت‌ها نیز برنامه دارد، افزود: این جلسه ادبی با حضور اعضای ثابت و مدعو از اساتید و شاعران و پیشکسوتان لشکری و کشوری است.

سرهنگ جعفرزاده تصریح کرد: انجمن ادبی ارتش سال‌هاست فعالیت خود را شروع کرده و به صورت مناسبتی در سطح نیروهای ارتش شامل نیروی دریایی، هوایی، زمینی و پدافند حضور پیدا می‌کند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش: بسیاری از زوایای نقش‌آفرینی و رشادت این نیروی از دید پنهان است

جانشین معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در تلاش هستیم از خروجی این جلسه انجمن ادبی با رویکرد نیروی دریایی در بندرانزلی بتوانیم با مجموعه شعرهایی که دوستان آماده می‌کنند و ما هم کار ملودی و آهنگ آن را انجام می‌دهیم بتوانیم یک آلبوم هشت تِرکی تهیه و به دریادلان و عزیزان نیروی دریایی تقدیم کنیم.

انتهای پیام/