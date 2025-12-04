خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار تهران:

دخالت در رأی مردم خیانت به امانت است

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در نشست مشترک ستاد انتخابات استان و شهرستان تهران با بیان اینکه هیچ راهی جز اجرای دقیق قانون و رعایت بی‌طرفی وجود ندارد، تأکید کرد: رأی مردم امانت است و کوچک‌ترین سلیقه‌ورزی در روند انتخابات خیانت به حق‌الناس خواهد بود.

به گزارش ایلنا،حسین کاغذلو معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در نشست مشترک ستاد انتخابات استان و شهرستان تهران که با حضور فرماندار تهران، مدیران کل استانداری، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، معاونین فرماندار، بخشداران، رؤسای کمیته‌ها و مدیران اجرایی برگزار شد، با اشاره به تجربه بالای مدیران اجرایی در استان تهران گفت: امروز مجموعه فرمانداران و بخشداران استان تهران از نیروهای خبره و باسابقه وزارت کشور هستند. این سطح از تجربه، که میانگین آن در استان ۲۰ تا ۲۵ سال است، پشتوانه ارزشمندی برای اجرای انتخاباتی سالم، دقیق و بدون خطاست.

وی افزود: حساسیت و استرس انتخابات طبیعی است؛ چراکه فرآیند انتخابات پیچیده، چندلایه و بسیار حساس است، اما با این کادر متخصص نگرانی اجرایی نداریم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در ادامه ارکان اساسی برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در استان تهران را تشریح و عنوان کرد: قانون، معیار نهایی و غیرقابل‌تخلف و قانون انتخابات فصل‌الخطاب است. همه ما اعم از مجری، ناظر و بازرس باید صرفاً بر اساس قانون عمل کنیم. هیچ‌کس حق ندارد از قانون عبور کند یا برداشت شخصی ارائه دهد.

کاغذلو با تاکید بر بی‌طرفی کامل مجریان،  با بیان اینکه سلایق سیاسی طبیعی است اما نباید در اجرا دخالت کند، افزود: مجری انتخابات باید ۱۰۰ درصد بی‌طرف باشد. اگر فردی قصد فعالیت سیاسی دارد، همین امروز اعلام کند تا از مجموعه اجرایی جدا شود. روز انتخابات زمان غافلگیری نیست.

وی سلامت و امنیت انتخابات را از دیگر ارکان انتخابات برشمرد و تأکید کرد: استان تهران یک استان مهم و تأثیرگذار است و امنیت صندوق‌ها و حوزه‌ها باید با بیشترین دقت تأمین شود. ستاد امنیت استان برنامه ویژه‌ای برای تأمین امنیت کامل انتخابات دارد.

معاون سیاسی استاندار با بیان اینکه این نخستین انتخابات دولت مستقر است و نگاه منطقه و جهان به آن معطوف شده است، اظهار کرد: با همه اقشار، نخبگان، انجمن‌ها، فرهنگیان و گروه‌های مرجع باید گفت‌وگو شود تا زمینه مشارکت گسترده فراهم گردد. این انتخابات میدان تقویت «اتحاد مقدس» است.

کاغذلو با تأکید بر اینکه رأی مردم حق‌الناس است، بیان کرد: کوچک‌ترین دخالت سلیقه‌ای در رأی مردم خیانت به امانت است. نتیجه‌ای که از صندوق بیرون می‌آید باید دقیقاً همان خواست مردم باشد.

وی با تاکید بر ضرورت رقابت سالم و عادلانه گفت: فرایند بررسی صلاحیت‌ها موظف به رعایت عدالت کامل است. 5 استعلام قانونی ملاک قطعی است و هیچ برخورد خارج از این چارچوب قابل قبول نیست.

معاون سیاسی استاندار با بیان تجربه‌های گذشته در انتخابات مختلف افزود: هدف همه ما یک چیز است: برگزاری انتخابات سالم. اختلاف‌نظر طبیعی است اما باید با گفت‌وگو و هماهنگی حل شود. تعامل با هیئت نظارت یک ضرورت قطعی است.

کاغذلو با اشاره به اینکه انتخابات شوراها کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: همه شعب باید تست سرعت و پایداری اینترنت را انجام دهند. شعب دارای مشکل باید از همین امروز رفع اشکال شوند. کمیته فناوری اطلاعات استان در خدمت فرمانداری‌هاست.

وی پیشنهاد کرد: ستادهای شهرستان یک جلسه کامل را به مطالعه بندبه‌بند قانون اختصاص دهند. اگر ابهامی وجود دارد از هم‌اکنون برطرف شود.

معاون سیاسی استانداری تأکید کرد: در فهرست معتمدین حتماً بازنگری شود. اسامی تکراری باید پالایش و افراد جوان، توانمند و خوش‌فکر اضافه شوند. همچنین نمایندگان فرماندار و بخشدار که عملکرد ضعیف داشتند حتماً اصلاح شوند.

کاغذلو در پایان با اشاره به تناسبی بودن انتخابات در شهر تهران گفت: مردم باید شیوه رأی‌دهی الکترونیک را آموزش ببینند. مجریان نیز باید آموزش کامل ببینند. داوطلبان هم باید دقیقاً بدانند در انتخابات تناسبی چگونه باید فعالیت کنند.

 

