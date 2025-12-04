در جریان سفر استانی صورت گرفت؛
افتتاح سه پروژه با دستور پزشکیان در کهگیلویه و بویراحمد
در جریان سفر استانی رئیسجمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد، سه پروژه مهم در حوزههای بهداشت، صنعت و زیرساختهای انرژی بهصورت برخط و با دستور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا،نخستین پروژه بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی زاگرس یاسوج است که با ۱۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری ریالی احداث شده و ظرفیت ایجاد ۱۲۰ شغل مستقیم را دارد. این مرکز درمانی از پروژههای مهم حوزه سلامت در استان بهشمار میرود.
همچنین پروژههای آماده بهرهبرداری پست، خط انتقال و طرحهای در دست اقدام شبکه انتقال و فوقتوزیع برق استان نیز به صورت رسمی افتتاح شد. این طرحها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای برق و افزایش پایداری شبکه در مناطق مختلف استان خواهند داشت.
سومین پروژه افتتاحشده، مجتمع کشتارگاهی و سردخانه صنعتی دلناز گچساران است که با ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری اجرایی شده و با هدف توسعه صنایع وابسته به بخش کشاورزی و تأمین نیازهای فرآوری و نگهداری محصولات پروتئینی در منطقه به بهرهبرداری رسید