آیت الله مکارم شیرازی:
مردم باید بدانند در حرم ها چه میگذرد
آیت الله مکارم شیرازی گفت: نباید روزی بگذرد که در اماکن مقدسه خطیبی حضور نداشته باشد. حرمها کانونهای فرهنگی مؤثر برای عموم مردم و پناهگاهی برای افراد با مشکلات معنوی است.
به گزارش ایلنا، آیتالله مکارم شیرازی در دیدار با تولیتهای آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، اماکن زیارتی را «سرمایهای مادی و معنوی» برای جامعه دانست و بر ضرورت تقویت برنامههای فرهنگی در این مراکز تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش معنوی حرمهای مطهر بیان داشت: بسیاری از افراد، در این اماکن توبه کرده، با معارف اهل بیت(ع) آشنا شده و مسیر زندگی خود را اصلاح میکنند و همین نشاندهنده تأثیر عمیق فرهنگی این مراکز است.
وی در ادامه افزود: نباید روزی بگذرد که در این اماکن خطیبی حضور نداشته باشد. حرمها کانونهای فرهنگی مؤثر برای عموم مردم و پناهگاهی برای افراد با مشکلات معنوی است. این مراکز زمینهساز مشارکت خیرین، ایجاد اوقاف و کمکهای گسترده به نیازمندان می باشند.
آیتالله مکارم شیرازی حضور گسترده زائران را دارای تأثیرات مهمی دانست و گفت: این حضور نقش بسزایی در معرفی جایگاه مذهب شیعه در فرا مرزها دارد.
وی کتابخانههای وابسته به آستانهای مقدس همچون آستان قدس رضوی، حضرت معصومه(س)، جمکران و حضرت عبدالعظیم(ع) را «مبلّغی بزرگ» از نظر فرهنگی برشمرده و اظهار داشت: استفاده صحیح از این ظرفیتها بر عهده متولیان است.
وی با بیان اینکه امروز حرف اول را خبررسانی میزند، خواستار اطلاعرسانی گسترده درباره آمار زائران، برنامهها و فعالیتهای آستانها شدند و افزود: مردم باید بدانند در حرم ها چه میگذرد. این اطلاعرسانی خود یک ابزار مهم تبلیغی است.
وی تعامل نزدیک حرمها با صدا و سیما را ضروری دانست و اظهار کرد: پخش برنامهها، ظرفیتها و فعالیتهای اماکن مقدسه میتواند موجب شناخت بیشتر مردم و تقویت فرهنگ زیارت شود.
آیت الله مکارم شیرازی خدمت در این آستانها را «عبادتی مستمر» توصیف کرده و برای توفیق روزافزون متولیان دعا کرد.