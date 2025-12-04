وی با بیان اینکه هر جا امامزادگان حضور دارند، معنویت و اعمال خیر بیشتر دیده می‌شود، افزود: این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت و مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

این مرجع تقلید با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموشی مفاهیم اصیل اسلام تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که اسلام با گذشت زمان همچون افسانه‌ای به غفلت سپرده شود؛ حفظ بقاع و مکان‌های مذهبی نقشی اساسی در تداوم و نشر معارف اسلامی دارد.

آیت الله سبحانی همچنین خواستار برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی در آستان‌های مقدس شد و تصریح کرد: در حوزه‌های اعتقادی و کلامی باید از افراد نخبه و توانمند بهره برد تا پاسخگوی نیازهای فکری و اعتقادی مردم باشند.

بر اساس این گزارش، هشتمین اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی صبح پنجشنبه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.