آیت الله سبحانی:
نگذاریم اسلام با گذشت زمان همچون افسانهای به غفلت سپرده شود
آیتالله سبحانی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموشی مفاهیم اصیل اسلام تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که اسلام با گذشت زمان همچون افسانهای به غفلت سپرده شود؛ حفظ بقاع و مکانهای مذهبی نقشی اساسی در تداوم و نشر معارف اسلامی دارد.
وی با بیان اینکه هر جا امامزادگان حضور دارند، معنویت و اعمال خیر بیشتر دیده میشود، افزود: این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت و مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
آیت الله سبحانی همچنین خواستار برنامهریزی دقیق فرهنگی در آستانهای مقدس شد و تصریح کرد: در حوزههای اعتقادی و کلامی باید از افراد نخبه و توانمند بهره برد تا پاسخگوی نیازهای فکری و اعتقادی مردم باشند.
بر اساس این گزارش، هشتمین اجلاسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی صبح پنجشنبه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.