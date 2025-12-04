خبرگزاری کار ایران
آیت الله سبحانی:

نگذاریم اسلام با گذشت زمان همچون افسانه‌ای به غفلت سپرده شود

نگذاریم اسلام با گذشت زمان همچون افسانه‌ای به غفلت سپرده شود
آیت‌الله سبحانی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموشی مفاهیم اصیل اسلام تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که اسلام با گذشت زمان همچون افسانه‌ای به غفلت سپرده شود؛ حفظ بقاع و مکان‌های مذهبی نقشی اساسی در تداوم و نشر معارف اسلامی دارد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سبحانی عصر امروز در دیدار تولیت‌های آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با اشاره به نقش اثرگذار بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ دینی اظهار داشت: وجود امامزاده در هر منطقه یک مبلغ بی‌صدای دین است و این اماکن مقدس اجری بزرگ در پاسداری از دین دارند.

وی با بیان اینکه هر جا امامزادگان حضور دارند، معنویت و اعمال خیر بیشتر دیده می‌شود، افزود: این ظرفیت ارزشمند باید بیش از گذشته تقویت و مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

این مرجع تقلید با تأکید بر ضرورت جلوگیری از فراموشی مفاهیم اصیل اسلام تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که اسلام با گذشت زمان همچون افسانه‌ای به غفلت سپرده شود؛ حفظ بقاع و مکان‌های مذهبی نقشی اساسی در تداوم و نشر معارف اسلامی دارد.

آیت الله سبحانی همچنین خواستار برنامه‌ریزی دقیق فرهنگی در آستان‌های مقدس شد و تصریح کرد: در حوزه‌های اعتقادی و کلامی باید از افراد نخبه و توانمند بهره برد تا پاسخگوی نیازهای فکری و اعتقادی مردم باشند.

بر اساس این گزارش، هشتمین اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی صبح پنجشنبه در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار خواهد شد.

