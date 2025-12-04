سردار معدنی:
نیروی زمینی سپاه برای مقابله با هرگونه تهدید آماده است
فرمانده رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ گفت: نیروی زمینی سپاه برای مقابله با هرگونه تهدیدات به ویژه تهدیدات تروریستی آماده است.
به گزارش ایلنا، سردار معدنی در افتتاحیه مرحله نهایی رزمایش مشترک ضد تروریستی کشورهای عضو شانگهای سهند ۲۰۲۵ بیان کرد: نیروی زمینی سپاه و فرمانده رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ مقامات عالی رتبه و میهمانان گرامی شرکت کننده در رزمایش سهند ۲۰۲۵ به ویژه ژنرال شارشیف رئیس کمیته اجرایی ساختار منطقهای سازمان همکاری شانگهای به کشور جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم و خوش آمد عرض مینمایم. همچنین حضور کلیه فرماندهان عالی رتبه نظامی و به ویژه نمایندگان محترم ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه را خیر مقدم و خوش آمد عرض مینمایم.
وی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران مفتخر است پس از مدتی کوتاه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با اقتدار و افتخار از حاکمیت خود در مقابل دشمنان دفاع نمود و برگ زرینی از توانمندیهای نظامی را در سطوح راهبردی به نمایش گذاشت، این رزمایش به دستور سپهبد شهید محمد باقری (رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح) و سپهبد شهید حسین سلامی (فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که از شهدای شاخص جنگ ۱۲ روزه تحمیلی بودند اجرا میشود که با ادای احترام به مقام این شهدا خلاصهای از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجرای این رزمایش به استحضار میرسانم.
رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ را در مدت یک سال گذشته با تعامل و همکاری کمیته اجرایی آن سازمان با اشتراک گذاشتن تجارب نیروی زمینی سپاه که موفق به تصویب نهایی طرح رزمایش مذکور در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ کمیته ضد تروریستی مستقر در کشور ازبکستان نمود.
سردار معدنی افزود: جمهوری اسلامی ایران، رزمایش ضد تروریستی کشورهای عضو شانگهای را پس از کشورهای هند قرقیزستان و چین به عنوان چهارمین رزمایش مشترک ضد تروریستی اجرا نماید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رزمایش سهند ۲۰۲۵ را به عنوان اولین عملیات صحرایی چند جانبه ۱۰ کشور عضو این سازمان با ماهیت مقابله با تهدیدات تروریستی اجرا نماید.
وی ادامه داد: نیروی زمینی سپاه برای مقابله با هرگونه تهدیدات به ویژه تهدیدات تروریستی آماده است. کلیه مراحل طرحریزی رزمایش با تعامل و همکاری دکتر مهرداد کیایی (هماهنگ کننده ملی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای) و امیر آریانفر (نماینده ستاد کل نیروهای مسلح) پیگیری و اجرایی گردید.
سردار معدنی گفت: امروز تهدیدات تروریستی برای کشورهای عضو شانگهای از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا کشورهای عضو بایستی با تعامل و همکاری همواره در راستای مقابله با این تهدید کوشا باشند.
سردار معدنی به تشریح اهداف مهم و اساسی رزمایش ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵ به شهر زیر پرداخت:
۱) ارتقا سطح دانش فرماندهان و مسئولین امنیتی برای اتخاذ تدابیر عملیاتی و امنیتی و تصمیم گیری در سطوح راهبردی میباشند.
۲) انتقال تجارب بسیار ارزشمند و مفید کشورهای عضو به سایر اعضا منجر به هم افزایی کشورهای عضو برای مقابله با تهدیدات تروریستی میباشد
اتاق مشترک فرماندهی و هدایت و تبادل اطلاعات در سطوح بالای کشورهای عضو شانگهای در راستای ایجاد فهم مشترک، اتخاذ و تصمیم مناسب یکی از اهداف این رزمش میباشد.
۴) امروزه تهدیدات تروریستی یک مولفه حساس و پیچیده میباشد و بایستی کشورها با توجه به این تهدید که جغرافیا و مرز ندارد همیشه هوشیار و هماهنگ اقدام نماییم
شعار راهبردی این رزمایش " تلاش همه جانبه برای مبارزه با تروریسم " انتخاب گردید؛ لذا تحقق این شعار نیازمند تعامل و همکاری همه کشورها میباشد.
وی با اشاره به حضور کشورهای عضو در رزمایش ادامه داد: حضور کلیه کشورهای عضو (۱۰ کشور)، همچنین میهمانان عزیز از کشورهای محترم: عربستان سعودی، جمهوری عراق، جمهوری آذربایجان و پادشاهی عمان که از لحاظ راهبردی در سطوح بالا میباشد بسیار مغتنم و ارزشمند است. در پایان آرزوی صلح پایدار در کلیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را خاص دارم.