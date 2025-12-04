ابوترابی فرد، خطیب این هفته نماز جمعه تهران
نمازجمعه این هفته تهران، هفتم آذر به امامت حجتالاسلام ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی(ره) برگزار میشود.
دربهای مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران باز و شروع برنامه ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.
سخنران این هفته پیش از خطبهها به مناسبت روز نیروی دریایی، دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میباشد.
* در بخش «معرفی کتاب منتخب هفته»، به مناسبت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر» (خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر)، نوشته سید قاسم یاحسینی معرفی میشود.
این کتاب روایتی از دفاع ۳۴ روزه مردم خرمشهر و تکاوران نیروی دریایی ارتش در هفتههای نخست هشت سال دفاع مقدس را از زبان ناخدا هوشنگ صمدی که به صورت خاطرات شفاهی بیان گردیده، ارائه میدهد.
مجموعههایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران حضور دارند:
کمیته امداد امام خمینی(ره)
فرمانداری تهران
مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
شهرداری تهران
مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه دوم شبستان بانوان هر هفته در بخشهای مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز میباشند.
در بخش فعالیتهای فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفههای عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز به ارائه خدمت به نمازگزاران میپردازند.