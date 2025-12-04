خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابوترابی فرد، خطیب این هفته نماز جمعه تهران

ابوترابی فرد، خطیب این هفته نماز جمعه تهران
کد خبر : 1722838
لینک کوتاه کپی شد.

نمازجمعه این هفته تهران، هفتم آذر به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، نمازجمعه این هفته تهران، هفتم آذر به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی فرد در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

درب‌های مصلی از ساعت ۱۰:۳۰ برای حضور نمازگزاران باز و شروع برنامه ها از ساعت ۱۱ خواهد بود.

سخنران این هفته پیش از خطبه‌ها به مناسبت روز نیروی دریایی، دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. 

*  در بخش «معرفی کتاب منتخب هفته»، به مناسبت روز نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کتاب «تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر»  (خاطرات ناخدا یکم هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران در خرمشهر)، نوشته سید قاسم یاحسینی معرفی می‌‌شود.

این کتاب روایتی از دفاع ۳۴ روزه مردم خرمشهر و تکاوران نیروی دریایی ارتش در هفته‌‌های نخست هشت سال دفاع مقدس را از زبان ناخدا هوشنگ صمدی که به صورت خاطرات شفاهی بیان گردیده، ارائه می‌دهد.

مجموعه‌هایی که این هفته در محل میزهای خدمت، جنب مزار شهدای گمنام، برای خدمت به نمازگزاران حضور دارند:

کمیته امداد امام خمینی(ره)

فرمانداری تهران

مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

شهرداری تهران

مهد معارفی آدینه و کانون دانش آموزی در طبقه دوم شبستان بانوان هر هفته در بخش‌های مختلف، قرآنی، علمی، مهارتی، بازی و سرگرمی میزبان کودکان و نوجوانان عزیز می‌باشند. 

در بخش فعالیت‌های فرهنگی، فرهنگسرای منتظر، غرفه‌های عرضه محصولات فرهنگی، نان قدس رضوی و کتابدانه نیز  به ارائه خدمت به نمازگزاران می‌پردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی