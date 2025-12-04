به گزارش ایلنا، در این دیدار که در آستانه سالروز وفات حضرت ام‌البنین (سلام الله علیها) صورت گرفت، «محمد مخبر» با همسر و نوزاد این شهید بسیجی که چند ماه پس از شهادت او به دنیا آمد، دیدار و ضمن ادای احترام و تجلیل از مقام والای شهدا، بر نقش بی‌بدیل شهیدان و خانواده‌های آنان در استمرار راه انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مخبر با اشاره به ویژگی‌های شهید والامقام کریمی دوست اظهار داشت: آنچه از سیره این شهید عزیز و سخنان اطرافیان ایشان برمی‌آید، نشان می‌دهد که دلسوزی و مهربانی نسبت به خانواده، دوستان و به ویژه مردم و محرومان، از مهمترین ویژگی‌های او بود و وی همواره دغدغه‌مند و در پی گشودن گره از کار نیازمندان بودند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری افزود: چنین جوانانی، چه آنان که به شهادت رسیده‌اند و چه آنان که در این مسیر گام برمی‌دارند، موجب افتخار کشور و نظام هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مقام والای مادران و همسران شهدا تصریح کرد: ایشان کمتر دربارهٔ فداکاری خود حرف میزنند، اما آن را در زندگی‌شان در عمل نشان داده اند؛ ارزششان در همین رفتار آرام و مسئولانه است؛ اینکه رنج را به معنا و ایستادگی تبدیل کردند.

وی در گفتگو با خانم زینب عل اکبر همسر شهید، از صبر و شهامت سرشار از توکل ایشان تقدیر کرد و گفت: امروز شهید کریمی دوست یک یادگار دارد و خود اگر سرباز ولی فقیه زمان بوده است، امیدواریم فرزندش سرباز حضرت حجت (عج) باشد و این مهم قطعا با تربیتی درست در دامان همسر شهیدی چون شما رخ خواهد داد.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری تاکید کرد: شهدای اخیر ما در صحنه مقابله با استکبار و رژیم شکست‌خورده صهیونیستی، خوش درخشیدند و خون پاک آنها در جنگ دوازده روزه، این مرز و بوم را بیمه کرده است.

در ادامه این دیدار، همسر شهید با تشکر از حضور مخبر، ابراز داشت: فرزند ما، همچون بیش از ۱۰ فرزند دیگر شهدای جنگ دوازده روزه، پس از شهادت پدر به دنیا آمد و این نوزادان، یادگاران شهدا و امیدهای آینده انقلاب هستند.

همچنین خانواده این شهید بزرگوار، از دکتر مخبر درخواست کردند تا سلام و تحیات قلبی خود را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) منتقل نمایند.

در پایان این دیدار، مخبر با تقدیم لوح تقدیر، از مقام رفیع شهید والامقام «حسین کریمی دوست» و از صبر و استواری خانوادۀ محترم ایشان، تجلیل به عمل آورد.

انتهای پیام/