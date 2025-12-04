حجتالاسلام دهدار:
امروز محیط خانواده برای مادران، میدان جهاد است
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش درکارگاه آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه خانواده های کارکنان دژبان ارتش، با بیان اینکه نسل جوان را پشتوانه نظام و موتور محرکه کشور است، گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و جنگ شناختی دشمن، امروز محیط خانواده برای مادران، میدان جهاد است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم تجلیل، تکریم و تعالی خانوادههای کارکنان دژبان ارتش با حضور حجتالاسلام والمسلمین دهدار و امیر سرتیپ دوم صمیمی پور فرمانده دژبان آجا در مجموعه تالار مروارید این یکان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین احمد دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش در کارگاه آموزش سبک زندگی اسلامی ایرانی ویژه خانواده های کارکنان دژبان ارتش، گفت: دشمن برای خدشهدار کردن اعتقادات و سست کردن باور خانوادهها برنامهریزی گسترده و هدفمندی را طراحی و اجرا کرده است.
وی افزود: با توجه به گسترش فضای مجازی و جنگ شناختی دشمن، امروز محیط خانواده برای مادران، میدان جهاد است، چرا که مدیریت خانه و تربیت فرزندان صالح، مؤمن و ولایت مدار که موجب پیشرفت جامعه و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است را این بزرگواران انجام میدهند.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش خاطرنشان کرد: خانواده از یک جایگاه رفیع و ارزشی برخوردار است و به هر میزان که ارتباط عاطفی و دو سویه در محیط خانه بین والدین و فرزندان بیشتر و صمیمیتر باشد به همان نسبت؛ توفیقات بیشتر و آسیبهای اجتماعی هم کمتر میشود.
وی نسل جوان را پشتوانه نظام و موتور محرکه کشور دانست و اظهارداشت: این وظیفه خطیر مادران است که جوانانی را تربیت و تحویل جامعه اسلامی دهند که بتوانند در شرایط سخت از ناموس، شرف، کیان و ارزشهای کشور پاسداری و حراست کنند.
حجتالاسلام دهدار با استناد به "حکمت سی نهجالبلاغه" اذعان داشت: ارکان و پایههای ایمان عبارتند از صبر، یقین، عدالت و جهاد. اگر این پایهها محکم باشند، ایمان در صدر میماند؛ اما اگر پایهها سست شد یا فرو ریخت، ایمان به همان نسبت فرو می ریزد.
وی در ادامه تاکید کرد: همانگونه که امام راحل عظیم الشأن (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: «از دامن زن مرد به معراج می رود»؛ موفقیت های مادی و معنوی فرزندان ما محصول توجه و نوع تربیت و پرورش مادران فاطمی سرشت در محیط خانه است که توسط این فرشتههای نجات رقم میخورد.
در ادامه امیر سرتیپ دوم حمید صمیمی پور فرمانده دژبان ارتش نیز ضمن تشکر از خدمت شبانهروزی کارکنان این یکان، گفت: با توجه به گستردگی مأموریتهای دژبان، کارکنان نیاز به حمایت و پشتیبانی بیش از پیش خانواده دارند تا مأموریتهای محوله را به بهترین نحو انجام دهند.
در پایان از خانوادههای کارکنان دژبان ارتش تجلیل شد.