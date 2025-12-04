طغیانی خبر داد:
احداث منطقه ویژه اقتصادی اصفهان بررسی میشود
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: اصفهان از نظر صنعتی به مرحله اشباع رسیده است و هرگونه توسعه جدید باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی و منابع آبی انجام شود. اصفهان توان پذیرش بارگذاری صنعتی جدید بدون تحلیلهای دقیق و تأمین الزامات محیطزیستی را ندارد.
به گزارش ایلنا، جلسه بررسی احداث منطقه ویژه اقتصادی اصفهان با حضور کارشناسان و مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان برگزار شد.
طغیانی در این جلسه اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی با دو مسئله اساسی مواجه است. نخست نوع فعالیت در این منطقه است که باید بهگونهای انتخاب شود که دارای ارزش افزوده باشد. دوم تأمین منابع مالی و سرمایهگذاری است. یعنی باید مشخص شود که سرمایهگذاران حاضرند در افزایش سرمایه مشارکت کنند یا خیر.
وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که اصفهان از نظر صنعتی به مرحله اشباع رسیده است و هرگونه توسعه جدید باید با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی و منابع آبی انجام شود. اصفهان توان پذیرش بارگذاری صنعتی جدید بدون تحلیلهای دقیق و تأمین الزامات محیطزیستی را ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: متأسفانه در پروژههای بزرگ، در ابتدا همه ابراز علاقه و تمایل به سرمایهگذاری میکنند، اما هنگام اقدام عملی بسیاری عقبنشینی میکنند. پیشنهاد میشود جلسهای با حضور اعضای هیئتمدیره تشکیل شود تا موضوع به بحث گذاشته شده، تکلیف همه روشن شود و نظر مساعد سرمایهگذاران جلب گردد.