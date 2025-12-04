خبرگزاری کار ایران
شمحانی: نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران

نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در هشداری به شورای همکاری خلیج فارس گفت: ادعاهای شورای همکاری درباره ‎جزایر ایرانی و ‎میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است.

به گزارش ایلنا، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای دفاع در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «ادعاهای شورای همکاری درباره ‎جزایر ایرانی و ‎میدان آرش در میانه شرارت آمریکا و رژیم صهیونیستی غیرسازنده است. ایران در جنگ ۱۲ روزه با وجود برخی حمایت‌ها از تجاوز، خویشتنداری کرد. اقتدار ایران در ‎خلیج فارس نباید بدخوانی شود؛ نقش همسایگان امنیت‌آفرینی است نه بازی با خطوط قرمز ملت ایران.»

 

