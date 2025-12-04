نشست مشترک عراقچی با نمایندگان با سابقه حوزه دیپلماسی

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با تبریک روز مجلس، بر اهمیت تداوم و تقویت تعامل و هماهنگی بین وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد وظایف دستگاه دیپلماسی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به عزم وزارت امور خارجه برای گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی کشور به‌ویژه با همسایگان، اهمیت نقش اثرگذار مجلس و دیپلماسی پارلمانی را برای تحقق این هدف خاطرنشان کرد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت کننده نقطه‌نظرات و پیشنهادهای خود را راجع به مباحث سیاست خارجی و دیپلماسی کشور بیان کردند.

