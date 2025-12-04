خبرگزاری کار ایران
قالیباف:

آسیا می‌تواند به مرکز رشد اقتصادی، تحولات جهانی و آینده بشریت تبدیل شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آسیا می‌تواند الگو جدید از همکاری منطقه‌ای ارائه دهد و به مرکز ثقل رشد نوآوری، اقتصادی، تحولات جهانی و آینده بشریت تبدیل شود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف امروز ۱۳ آذرماه در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی که در هتل هما مشهد برگزار شد،  اظهار کرد: مایه خرسندی است که امروز در شهر مشهد و پایتخت معنوی ایران و نماد همبستگی میزبان شما هستیم. حضور شما نشان‌دهنده اراده مشترک ما برای تقویت همکاری‌های پارلمانی در قاره‌ای است که تاریخ، فرهنگ و آینده مشترکی دارد.

وی ادامه داد: آسیا امروز در موقعیت تاریخی قرار گرفته و جهان در حال گذار از تحولات عمیق سیاسی است. در این میان قاره آسیا، صرفا یک موقعیت جغرافیایی نیست بلکه موقعیت عمیق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان ملت‌هاست. این قاره ظرفیت‌های بزرگی در درون خود دارد و با آگاهی جهانی و منطقه‌ای از شرایط حساس دنیا و اراده جمعی مبتنی بر منافع دسته‌جمعی می‌تواند الگو جدید از همکاری منطقه‌ای ارائه دهد و به مرکز ثقل رشد نوآوری، اقتصادی، تحولات جهانی و آینده بشریت تبدیل شود.

 

