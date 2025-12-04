پزشکیان وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد

مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ ، در پانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی، با استقبال امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.

رئیس جمهور در این سفر با فعالان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فرهیختگان این استان نشست‌های تخصصی خواهد داشت و در جلسه برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد نیز شرکت خواهد کرد.

دکتر پزشکیان در پایان برنامه‌های این سفر، با حضور در گفت‌وگوی تلویزیونی ویژه با شبکه استانی کهگیلویه و بویراحمد، به تشریح نتایج، تصمیمات و دستاوردهای پانزدهمین سفر دولت وفاق خواهد پرداخت.

