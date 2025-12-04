باهنر:
بدون لایحه امنیت زنان مصوبه جدید مهریه ناکافی است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه «مهریه» مجلس، گفت: بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، این مصوبه ناکافی و ناقص است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
مصوبه مهریه با نیت حبسزدایی و حفظ خانواده تصویب شد اما بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است.
مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانهٔ قانونی دربرابر نابرابریهاست. نگرانی و گلایهٔ آنها را درک میکنم. این قانون باید تکمیل شود، نه اینکه پشتوانهٔ زنان را تضعیف کند.