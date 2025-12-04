خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خداییان:

از احقاق حقوق عامه کوتاه نمی‌آییم

از احقاق حقوق عامه کوتاه نمی‌آییم
کد خبر : 1722750
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: احقاق حقوق عامه در سرلوحه کار قوه قضائیه قرار دارد و از آن کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان یزد، با حضور در اردکان، از روند امور قضایی این شهرستان بازدید کرد.

ذبیح الله خدائیان در جلسه تخصصی دادگستری شهرستان اردکان به بررسی مسائل، چالش‌ها و پرونده‌های خاص قضایی شهرستان پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از آزادسازی هشت هزار هکتار از اراضی دولتی در اردکان خبر داد و تأکید کرد: احقاق حقوق عامه در سرلوحه کار قوه قضائیه قرار دارد و از آن کوتاه نخواهد آمد.

ذبیح الله خدائیان با اشاره به توسعه ساختمان دادگستری اردکان اظهار داشت: برای رفاه حال مراجعان، توسعه و گسترش ساختمان دادگستری مدنظر قرار گرفته و در کنار آن، ساختمان قدیمی دادگستری اردکان نیز مرمت و بازسازی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در بازدید از زندان اردکان، ضمن بررسی وضعیت زندان و گوش دادن به دیدگاه های مددجویان، در آیین آزادی هشت مددجوی این زندان شرکت کرد.

ذبیح الله خدائیان، زندان را فرصتی برای اصلاح و بازگشت به جامعه توصیف کرد و افزود: زندان مکانی است که انحراف در مسیر درست زندگی اصلاح می‌شود. باید این فرصت توسط زندانیان درک شود تا زمینه بازگشت آنان به جامعه فراهم آید.

پایان بخش سفر وی به شهرستان اردکان، بازدید از یک کارگاه تولید تجهیزات پزشکی در محل زندان بود. در این بازدید، روند اشتغال و مهارت‌آموزی زندانیان در این کارگاه  ارزیابی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی