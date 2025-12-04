خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریادار ایرانی:

دشمنان بهتر است فکر‌های باطل خود در خصوص تعرض به کشور را فراموش کنند

دشمنان بهتر است فکر‌های باطل خود در خصوص تعرض به کشور را فراموش کنند
کد خبر : 1722748
لینک کوتاه کپی شد.

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تجهیزات راهبردی نیروی دریایی کشور گفت: دشمنان بهتر است فکر‌های باطل خود را در خصوص تعرض به کشور فراموش کنند.

به گزارش ایلنا، فرمانده نیروی دریایی ارتش در یادواره ناخدا شهید محمد ابراهیم همتی با اشاره به اتکای ارتش جمهوری اسلامی به تجهیزات دریانوردی که به همت صنعتگران و دانشمندان تهیه شده است گفت: هم اکنون دو ناوگروه در عمق اقیانوس عمان به همراه تفنگ دار‌ها و تکاور از حوزه آبی کشور در حال حراست هستند.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به اجرای سیاست کلی توسط فرمانده کل قوا اولویت در حوزه دریا را، راهگشایی مسیر اقتصادی کشور دانست و افزود: هم اکنون تمام مسیر‌های مواصلاتی دریایی کشور باز است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به پایگاه شناور کردستان در آب‌های کشور گفت: ماموریت این پایگاه راهبردی با ظرفیت بسیار بالا، پشتیبانی از یگان‌های رزمی کشور است.

امیر دریادار ایرانی به ورود مجدد ناوشکن سهند به اعماق آب‌های کشور اشاره کرد و افزود: ناوشکن سهند به‌عنوان یک شناور رزمی چندمنظوره با تجهیزاتی به‌روز در حوزه‌های مختلف است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تجهیزات راهبردی نیروی دریایی کشور گفت: دشمنان بهتر است فکر‌های باطل خود را در خصوص تعرض به کشور فراموش کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی