سردار «علی فدوی» در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان اظهار داشت: استمرار نسل‌های انقلابی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است و انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی از نسلی به نسل دیگر، از سال ۱۳۴۲ با رهبری امام خمینی (ره) آغاز شد و تاکنون در سراسر کشور ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به موقعیت ویژه هرمزگان افزود: هرمزگان از نظر جغرافیایی یکی از حساس‌ترین مناطق کشور است و نقش مهمی در مأموریت‌های سپاه دارد.

سردار فدوی گفت: سپاه مجموعه‌ای است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و خدمت‌رسانی به مردم و مقابله با دشمنان، به‌ویژه آمریکا از مهم‌ترین وظایف آن است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مأموریت‌های سپاه دائمی و شبانه‌روزی است و همه فعالیت‌های آن در حوزه خدمت‌رسانی در حکم عبادت محسوب می‌شود و این خدمت‌رسانی امروز ابعاد گسترده‌تری یافته است.

سردار فدوی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی سپاه در طرح‌های عمرانی و خدماتی کشور گفت: آبرسانی، اجرای طرح‌های عمرانی، کشاورزی، آبخیزداری و احیای قنات‌ها با سرعت و جدیت در دستور کار سپاه قرار دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه بابیان اینکه بیش از یک‌هزار و۵۰۰ شهید از استان هرمزگان تقدیم انقلاب شده است، افزود: بخش قابل‌توجهی از این شهدا متعلق به لشکر ثارالله هستند و در طول ۱۳ روز، بیشترین اعزام نیرو از هرمزگان به جبهه‌های دفاع مقدس ثبت شده است.

سردار فدوی افزود: سپاه هرمزگان در مأموریت‌های دریایی، زمینی و هوایی نقش پشتیبانی و عملیاتی دارد و خود این نیرو‌ها مستقیم در خدمت‌رسانی و اجرای مأموریت‌ها فعال هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز مهم‌ترین منطقه جغرافیایی جهان است و روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. جهان به انرژی خلیج فارس نیازمند است و این اهمیت در سال‌های آینده نیز افزایش خواهد یافت.

سردار فدوی گفت: ایران دومین و قطر سومین دارندگان ذخایر گاز جهان هستند و همه دنیا می‌دانند که هیچ کشوری قادر نیست نقش تنگه هرمز را کم‌رنگ کند. سپاه پاسداران در حوزه‌های دریایی، زمینی و هوایی با قدرت از این منطقه راهبردی حراست می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در منطقه گفت: اگر آمریکا بخواهد امنیت ما را تهدید کند، با همه توان با آنها برخورد خواهیم کرد.

سردار فدوی افزود: در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌ایم امنیت خلیج فارس تأمین شود و از برکات این منطقه برای ملت ایران است.

