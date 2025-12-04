خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار فدوی:

اگر آمریکایی‌ها امنیت ایران را تهدید کنند با همه توان برخورد می‌کنیم

اگر آمریکایی‌ها امنیت ایران را تهدید کنند با همه توان برخورد می‌کنیم
کد خبر : 1722746
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه سپاه در حوزه‌های دریایی، زمینی و هوایی با قدرت از منطقه راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز حراست می‌کند، گفت: اگر آمریکایی‌ها امنیت ایران را تهدید کنند با همه توان با آنها برخورد خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، سردار «علی فدوی» در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان اظهار داشت: استمرار نسل‌های انقلابی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است و انتقال آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی از نسلی به نسل دیگر، از سال ۱۳۴۲ با رهبری امام خمینی (ره) آغاز شد و تاکنون در سراسر کشور ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به موقعیت ویژه هرمزگان افزود: هرمزگان از نظر جغرافیایی یکی از حساس‌ترین مناطق کشور است و نقش مهمی در مأموریت‌های سپاه دارد.

سردار فدوی گفت: سپاه مجموعه‌ای است که بیشترین ارتباط را با مردم دارد و خدمت‌رسانی به مردم و مقابله با دشمنان، به‌ویژه آمریکا از مهم‌ترین وظایف آن است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: مأموریت‌های سپاه دائمی و شبانه‌روزی است و همه فعالیت‌های آن در حوزه خدمت‌رسانی در حکم عبادت محسوب می‌شود و این خدمت‌رسانی امروز ابعاد گسترده‌تری یافته است.

سردار فدوی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی سپاه در طرح‌های عمرانی و خدماتی کشور گفت: آبرسانی، اجرای طرح‌های عمرانی، کشاورزی، آبخیزداری و احیای قنات‌ها با سرعت و جدیت در دستور کار سپاه قرار دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه بابیان اینکه بیش از یک‌هزار و۵۰۰ شهید از استان هرمزگان تقدیم انقلاب شده است، افزود: بخش قابل‌توجهی از این شهدا متعلق به لشکر ثارالله هستند و در طول ۱۳ روز، بیشترین اعزام نیرو از هرمزگان به جبهه‌های دفاع مقدس ثبت شده است.

سردار فدوی افزود: سپاه هرمزگان در مأموریت‌های دریایی، زمینی و هوایی نقش پشتیبانی و عملیاتی دارد و خود این نیرو‌ها مستقیم در خدمت‌رسانی و اجرای مأموریت‌ها فعال هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز مهم‌ترین منطقه جغرافیایی جهان است و روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند. جهان به انرژی خلیج فارس نیازمند است و این اهمیت در سال‌های آینده نیز افزایش خواهد یافت.

سردار فدوی گفت: ایران دومین و قطر سومین دارندگان ذخایر گاز جهان هستند و همه دنیا می‌دانند که هیچ کشوری قادر نیست نقش تنگه هرمز را کم‌رنگ کند. سپاه پاسداران در حوزه‌های دریایی، زمینی و هوایی با قدرت از این منطقه راهبردی حراست می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در منطقه گفت: اگر آمریکا بخواهد امنیت ما را تهدید کند، با همه توان با آنها برخورد خواهیم کرد.

سردار فدوی افزود: در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌ایم امنیت خلیج فارس تأمین شود و از برکات این منطقه برای ملت ایران است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی