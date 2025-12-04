جزئیات رزمایش مشترک امنیتی ضد تروریستی سهند ۲۰۲۵

به گزارش ایلنا، سردار احمد اخوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه «صف اول» شبکه خبر، جزئیات اجرای رزمایش مشترک امنیتی ضد تروریستی «سهند ۲۰۲۵» را تشریح کرد.

سوال: اگر موافق هستید از همین عنوان این رزمایشی که برایش در نظر گرفتید رزمایش مشترک امنیتی ضد تروریسم سهند بیست بیست و پنج آغاز بکنیم و جنابعالی اول بفرمایید که با حضور کدامیک از کشور‌ها در حال برگزاریست؟

اخوان: واحد‌های رزمی کشور‌های چین و روسیه، قزاقستان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان که اینها دو هزار و یک عضو سازمان بودند و هند در دو هزار و هفده عضو شد و پاکستان، جمهوری اسلامی ایران در بیست، بیست و سه عضو شد و بلاروس بیست، بیست و چهار، ده کشور عضو سازمان همکاری شانگهای واحد‌های رزمی شان توی این رزمایش حضور دارند و الان که ما خدمت شما هستیم رزمایش مشترک امنیتی ضد تروریستی سازمان کشور‌های شانگهای، همکاری شانگهای در حال برگزاریست از دهم تا چهاردهم آذرماه که با هدایت و راهبری و فرماندهی نیروی زمینی سپاه در حال اجرا است.

سوال: چرا این رزمایش را در ایران داریم برگزار می‌کنیم؟

اخوان: ما در بیست بیست و سه، تیرماه یک هزار و چهارصد و دو که جمهوری اسلامی ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شد ستاد کل نیرو‌های مسلح مراتب اعلام آمادگی را برای برگزاری چنین رزمایشی را اعلام کرد در سلسه مراتب فرماندهی خوب باید این به مجموعه سپاه ابلاغ می‌شد و در نهایت نیروی زمینی سپاه انتخاب شد برای میزبانی این رزمایش بسیار بزرگ حالا علت اینکه چرا نیروی زمینی سپاه انتخاب شد من در ادامه صحبت خدمت شما عرض می‌کنم.

سوال: بفرمایید چرا نیروی زمینی سپاه را انتخاب کردند برای برگزاری رزمایش؟

اخوان: علت این که سپاه انتخاب شد نیروی زمینی سپاه در اقصی نقاط کشور واحد‌های رزمی و پشتیبانی، رزمی نیرو مستقر هستند برای برقراری امنیت پایدار و دفاع از جمهوری اسلامی ایران بنا به دستور. ما در این مدتی که این واحد‌های رزمی ما به ویژه در مناطق مرزی، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب و غرب شمال شرق و مناطق دیگر مستقر هستند شبانه روزی این واحد‌های ما برای تامین امنیت پایدار مردم که خط قرمز ماست و فرماندهان ما شبانه روز تلاش می‌کنند که کوچک‌ترین خدشه‌ای به آسایش مردم وارد نشود به ویژه در مناطق عملیاتی ما گروه‌های تروریستی براساس آن پشتیبانی‌هایی که دشمن ازشون به عمل می‌آورد در بعضی نقاط خود مشکلاتی را ایجاد می‌کنند که این واحد‌ها باعث می‌شوند اینها نتوانند موفق بشوند و باعث میشوند که این واحد‌های رزمی ما به جهت آن توانمندی و قابلیت و ظرفیتی که دارند واقعاً مانع شدند که اینها بتوانند کوچک‌ترین خدشه‌ای باعث آسایش مردم وارد کنند علت اینکه نیرو را انتخاب کردند اون ظرفیت‌هاو قابلیت‌ها و توانمندی‌ها به‌ویژه در عرصه فناوری‌های نوینی که نیرو الان در مواجهه با این گروه‌های تروریستی دارد این باعث شده که هم در زمینه اجرا هم در زمینه مقابله و مبارزه با گروه‌های تروریستی از یک توانمندی بسیار خوبی برخوردار باشد آموزش‌های ویژه‌ای که نیرو‌های ما می‌بینند برای مقابله و مبارزه با این گروه‌ها، فناوری‌های نوینی که ما در عرصه نیرو الان وارد کردیم و سرمایه‌گذاری تسلیحات پیشرفته و تجهیزات پیشرفته برای اینکه این واحد‌های رزمی ما بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن حداکثر واکنش را انجام بدهند و یک تیم‌های واکنش سریع ما داریم که این تیم‌های واکنش سریع به جهت ارتباطاتی که دارند و آموزش‌هایی را که می‌بینند و تجهیزات پیشرفته‌ای که دارند خیلی سریع وارد عمل بشوند در هر نقطه‌ای که هر گروهی خواسته باشد یه مشکلی برای مردم ایجاد کنند عزیزان ما خیلی سریع وارد عمل می‌شوند علت این یک نیرو را انتخاب کردند این بود و تا الان هم خیلی خوب برنامه‌های رزمایش براساس سناریو‌هایی که تعریف شده و برنامه ریزی که انجام شده دارد پیش میرود.

سوال: من از بخشی از فرمایشات خودتان وام بگیرم آن بخشی که شما اشاره کردید که در این رزمایش از فناوری‌های مختلفی را دارید استفاده می‌کنیم که خوب بالاخره نیروی زمینی بهشون دست پیدا کرده از دستاورد‌های رزمایش مشترک بفرمایید که چه دستاورد‌هایی این رزمایش داشته با توجه به اینکه چند روزش را پشت سر گذاشتیم؟

اخوان: یک نکته من خدمت شما بگویم رزمایش پنج مرحله را بما برایش تعریف کردیم که مرحله اول عملیات کشف و شناسایی، مرحله دوم که خودش خوب یک فرآیند پیچیده و خاصی دارد، مرحله دوم عملیات تهاجمی است در عمق سه کیلومتری فرامرزی منتها شبیه سازی می‌کنیم و مرحله سوم عملیات دفاعی است کلاً همه کشور‌ها توی این برنامه‌ها شرکت دارند مرحله چهارم عملیات تعاقب است تعقیب و پیگیری و دنبال آن گروه‌هایی که حالا می‌خواهند مزاحمت‌هایی ایجاد بکنند مرحله پنجم عملیات پاک سازی است که جمعه تمام است کلاً.

سوال: یعنی در پنج روز پنج مرحله انجام می‌دهید که هر روزش متعلق به یکی از این مراحلی هستش که جناب‌عالی اشاره کردید؟

اخوان: ممکنه مشترک هم باشد ،من اهداف رزمایش را بگویم بعد وارد دستاورد‌ها بشویم یک مقداری شاهد فرایند ما دقیق‌تر و منظم‌تر پیش برود در بحث اهداف رزمایش، ما هدف‌هایی برای رزمایش انتخاب کردیم و براساس آن هم کل رزمایش را داریم مدیریت می‌کنیم و برنامه‌ریزی می‌کنیم و سازماندهی می‌کنیم اولین هدفی که مورد تایید و تاکید همه هست تداوم روند صلح در منطقه است یعنی ما هر رزمایشی در جمهوری اسلامی برگزار می‌کنیم اولین پیامش به دنیا و منطقه پیام صلح است و صیانت از صلح و ثبات در منطقه با ارتقاع سطح روابط چند جانبه با کشور‌ها است این خیلی می‌خواهم تاکید بکنم که واقعاً پیام مهمی این رزمایش همین پیام صلح و دوستی است و همه کشور‌ها به ویژه کشور‌های همجوار موضوع دوم در اهدافی که ما پیش بینی کردیم ارتقا سطح دانش نظامی است شما می‌دانید که این ده کشور خوب ارتش‌های این ده کشور از داشتن و تجهیز به تجهیزات پیشرفته تقریباً متفاوت هستند دیگر، وقتی می‌آیند در یک رزمایش مشترک شرکت می‌کنند کشور‌های دیگر از دانش نظامی این کشور‌ها استفاده می‌کنند و یک همسان سازی ایجاد می‌شود این همسان سازی باعث می‌شود که قدرت رزم این ده تا کشور در همه رزمایش‌ها از جمله رزمایشی که تحت عنوان رزمایش مشترک امنیتی ضد تروریستی هست افزایش پیدا می‌کند نکته دیگه‌ای که تیو جزء اهداف اصلی است انتقال تجارب میدانی است عرض کردم که ما در نیروی زمینی تجارب بسیار خوبی را داریم در انتقالش به سایر کشور‌ها برای مبارزه با تروریسم، دلیلش هم این است که ما واقعاً توی مدتی که مستقر هستند واحد‌های رزمی توی مناطق مختلف در مناطق خصوصاً صعب العبور، مناطقی که یک مقداری عملیات نظامی با مشکل مواجه است صاحب تجربیات خیلی خوبی دارند که الان از فناوری‌های نوین که من توضیح می‌دهم استفاده می‌کنیم که خیلی کار سریع‌تر و تسهیل شده با روند اجرای ماموریت‌های رزمی که ما داریم، مورد بعدی توی اهداف ایجاد فهم مشترک ما در این رزمایش واحد‌های رزمی ده تا کشور به یک فهم مشترک در مبارزه با تروریسم می‌رسیم که این خودش خوب می‌تواند مؤثر باشد و انتقال تجربه هم هست نکته بعدی در اهداف آموزش ویژه یگان‌های عملیاتی است همه این کشور‌ها به جهت آن هم‌افزایی که می‌توانند داشته باشند در آموزش‌ها که فوق‌العاده هم در رسیدن به اهداف مؤثر است یک تبادل نظر و هم‌اندیشی و هم افزایی ویژه‌ای را دارند بهبود هماهنگی بدنه‌های فرماندهی و کنترل است در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی این خیلی کمک می‌کند به رسیدن به آن هدف در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهارت‌های عملی ما هم یک مقدار ارتقاع پیدا می‌کند که جزو اهداف هست و در برنامه‌ریزی‌ها بهش اشاره شده تکنیک‌ها را آزمایش می‌کنیم تکنیک‌ها در آن رزمندگانی هست که سریع به یک منطقه هدف می‌رسد آزمایش این تکنیک‌ها خیلی موثر است بعد هم‌اندیشی و هماهنگی است و افزایش دانش و کسب تجربه که این جزو اهداف که در سناریو‌های مختلف تکنیک‌ها در آن رزمندگانی است که سریع به یک منطقه هدف می‌رسند، آزمایش این تکنیک‌ها خیلی مؤثر است، بعد هم‌اندیشی و هماهنگی و افزایش دانش و کسب تجربه که این جزو اهدافی است که در سناریو‌های مختلفی که تأیید و تصویب شده، دنبال می‌کنیم و بر همین اساس هم پیش می‌رویم.

سؤال: از دستاورد‌ها هم بفرمایید؛ چند باری هم به آن اشاره فرمودید در بخش‌های مختلفی که اهداف کلی را اشاره کردید؟

اخوان: هر رزمایشی که برگزار می‌کنیم باید یک پیامدی داشته باشد، یک محصولی باید داشته باشد، هم برای کشور میزبان، این نکته هم عرض کنم؛ وقتی یک رزمایش می‌خواهد برگزار شود، یک کشور می‌خواهد میزبان باشد، این یک فرایند بسیار علمی و کارشناسی؛ پیوست آن است، به جهت این که شما مثلاً یک مسابقات ورزشی هم می‌خواهید برگزار کنید، یک سری استاندارد‌ها و پروتکل‌های خاص برگزاری آن مسابقه را دارد. در رزمایش‌های نظامی خیلی پیچیده‌تر است؛ زیرساخت‌هایی که باید ایجاد شود، ما الان چند ماه است در همین شمال غرب، آن منطقه‌ای که این رزمایش برگزار می‌شود، زیرساخت‌های بسیار خوبی را ایجاد کردیم، همه هم بر اساس استاندارد‌های نظامی بین‌المللی است و باید آن شرایط برگزاری این رزمایش در چنین سطحی و با یک تکنولوژی ما ایجاد کنیم که الحمدلله ایجاد کردیم منتها عزیزان ما شبانه‌روز تلاش می‌کردند، سردار؛ فرمانده نیروی زمینی چند وقت است که موضوع را دنبال و تعقیب می‌کنند که ما بتوانیم نسبت به رزمایش‌هایی که در سازمان همکاری شانگهای تا الان برگزار شده که به نظرم ۲۰ رزمایش برگزار شده، این بیست و یکمی است، این باید بیشترین امتیاز و رتبه را در بین رزمایش‌هایی که تا الان برگزار شده، بیاورد و حتماً هم کسب می‌کند؛ در زیرساخت‌هایی که انجام شده است. چه دستاورد‌ها و پیامد‌هایی باید داشته باشد؟ یکی خنثی‌سازی فعالیت‌های تروریستی است، چون ما در مبارزه و مقابله با تروریسم شهدای زیادی را تقدیم کردیم. مردم می‌دانند که چقدر ما در این زمینه شهید دادیم. خون پاک و مطهر این شهدا باعث شده الان کشور در امنیت کامل به سر می‌برد. یکی کاهش جرایم سازمان یافته فرامرزی است؛ محصول این رزمایش و دستاورد آن است. تقویت گفتمان چندقطبی؛ یکی از محصولات این همایش است. ورود فناوری‌های نوظهور در میدان رزمایش است. خیلی به این توجه کردیم؛ یعنی همه کشورها، ما به عنوان میزبان در این ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوظهور خیلی سرمایه‌گذاری کردیم و الحمدلله پاسخ آن را هم گرفتیم. اتخاذ رویکرد‌های عملیاتی نیرو‌های مسلح کشور‌هایی است که در این رزمایش شرکت دارند، حمایت کشور‌های عضو سازمان شانگهای از جمهوری اسلامی است؛ این برای ما خیلی مهم است که بعد از دفاع ۱۲ روزه که واقعاً شهدای زیادی را تقدیم کردیم و خود شما در صداوسیما دیدید که چه جنایتی رژیم انجام داد، کشور‌ها در این شرایط از جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند؛ بنابراین جایگاه جمهوری اسلامی بعد از این رزمایش حتماً ارتقاء پیدا می‌کند؛ در سطح بین‌المللی. این پیامد‌ها و دستاورد‌های رزمایش است. آمادگی نیرو‌های مسلح رشد پیدا می‌کند و شتاب می‌گیرد، چون حضرت آقا در پیامی که اخیراً داشتند، فرمودند که ما باید شتاب لازم در دانش و فناوری داشته باشیم؛ یعنی شتاب باید بگیریم در این فناوری‌های جدید. اصلاً قابلیت همکاری و هماهنگی بین ما و این کشور‌ها خیلی بیشتر می‌شود. یک پیامی را ما ارسال می‌کنیم؛ پیام وحدت و قدرت به کل گروه‌های تروریستی و بازیگران خارج از منطقه است؛ این پیام این رزمایش است و واقعاً هم این پیام؛ یک پیام بسیار جدی است. یک ساختار مؤثر برای گفت‌و‌گو و اعتمادسازی است. خنثی‌سازی فعالیت‌ها را عرض کردم، آزمایش و استانداردسازی پروتکل‌های عملیاتی مشترک برای مقابله با تهدیدات تروریستی و بهبود کارایی و قابلیت و همکاری‌هایی که می‌توانیم داشته باشیم. ما در بحث این رزمایش، به جهت هدف‌هایی که عرض کردم و پیامد‌ها و دستاورد‌هایی که دارد، حتماً ما یک شتاب در بحث آمادگی‌های رزمی، دفاعی و تعمیم و تسری می‌دهیم به همه واحد‌های رزمی ما در سطح نیروی زمینی سپاه.

سؤال: به دستاورد‌ها و اهداف رزمایش اشاره کردید، به این نکته هم اشاره بفرمایید؛ تأثیری که برگزاری این رزمایش به ویژه دارد در بحث تأمین امنیت داخلی کشور؟

اخوان: رزمایش‌های رزمی، دفاعی و نظامی، وقتی یک کشوری میزبان می‌شود، توانایی، ظرفیت و قابلیت برگزاری بسیار خوب این رزمایش‌ها را دارد و وقتی ده کشور؛ آن هم کشور‌های توانمند با این ظرفیت‌های نظامی وارد یک کشور می‌شوند برای یک رزمایش، اصلاً خودش یک پیام دارد که ما ضریب امنیتی در کشور آن‌چنان بالاست که می‌تواند این رزمایش می‌تواند برگزار شود آن هم در یک منطقه شمال غرب که منطقه‌ای است که واحد‌های رزمی ما هم آن جا مستقر هستند و دنیا متوجه می‌شود که ما در جمهوری اسلامی ایران به جهت داشتن جوانان بسیار نخبه که خیلی هم به ما در بحث دفاع و رزم کمک می‌کنند، اصلاً هیچ‌گاه نباید در فکرش خطور کند که می‌تواند کوچکترین ضربه را به جمهوری اسلامی ایران وارد کند؛ این مهمترین نتیجه‌ای است که چنین رزمایشی داشته باشد. ما الان به جهت بسترسازی که در این زمینه در سپاه ایجاد شده، در همه زمینه‌ها. این نیرو قابلیت دارد که رزمایش‌هایی در سطح وسیع‌تری متأثر از کشور‌هایی که در این زمینه‌ها صاحب اندیشه و فکر هستند برگزار کند. ما واقعاً آمادگی‌های رزمی و دفاعی ما به سرعت رو به رشد است. خصوصاً بعداز جنگ ۱۲ روزه، ما نقاط ضعف را یکی پس از دیگری برطرف می‌کنیم. همه فرماندهان و نیرو‌های ما به ویژه جوانان در بخش‌های رزمی، مرتب ضعف‌ها را برطرف می‌کنند، تجهیزات جدید با فناوری‌های نوین، تکنولوژی‌های به روز و من واقعاً خیلی چشم‌انداز و افق روشنی را می‌بینم که این سرعت پیشرفت در نیروی زمینی سپاه همچنان دوام پیدا می‌کند و به سرعت پیش می‌رود.

سؤال: در خصوص رزمایش مشترک فرمایشات خود را جمع‌بندی بفرمایید؟

اخوان: به علت این که تبرک کنم این برنامه را به فرمایشات مقام معزز و معظم کل قوا، فرمایش حضرت آقا را در مجمع فرماندهان سپاه در ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ می‌خواهم عرض کنم. ایشان فرمودند سپاه؛ این پدیده بی‌نظیر استثنایی متوقف نشد. فرمودند یعنی این طور نبود که یک حرکتی را شروع کنند، یک رشدی کنند و بعد متوقف شوند، امروز هم ادامه پیدا کرده، به طوری که ما با گذشت چهار دهه، یک کانون عظیم و کاملاً مجهز دفاعی و نظامی را داریم. بزرگترین سازمان ضد‌تروریستی دنیا را داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضدتروریستی در همه دانیاست، یک سازمان مجهز نظامی است؛ این را حضرت آقا می‌فرمایند؛ یک سازمان کارآمد و مستقلی است که کار‌هایی می‌تواند انجام دهد که خیلی از ارتش‌های بزرگ دنیا نمی‌توانند انجام دهند و این را الان بچه‌ها ثابت کردند، نیرو‌های مسلح هم واقعاً بزرگترین سازمان ضدتروریستی است. یک سازمان مجهز نظامی، کارآمد و مستقل است؛ کار‌هایی سپاه انجام می‌دهد که خیلی ارتش‌های بزرگ دنیا انجام نمی‌دهند. این هم بر اساس آن انگیزه و روحیه جهادی، کار شبانه‌روزی و اخلاصی است که واقعاً در همه بدنه سپاه موج می‌زند و وجود دارد و این باعث شده ما واقعاً بتوانیم در خدمت این مردم عزیز باشیم، خاد‌م‌شان باشیم، مؤلفه قدرت سپاه؛ مردم هستند و واقعاً همه تلاش‌ها، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری برای مردم عزیز است، واقعاً ما فدای این مردم عزیز هستیم و شبانه‌روز تلاش می‌کنیم که بتوانیم آسایش، امنیت، اقتدار و عظمت این مردم را به دنیا ثابت کنیم.

