عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد و اگر نیاز دارد در چه بخش هایی باید این بازنگری صورت بگیرد، گفت: الان بیش از آنکه قانون اساسی نیاز به بازنگری داشته باشد ما نیاز به یک نهادینه سازی نظارت بر اجرای این قانون داریم.

وی ادامه داد: شما ببینید شأن مجلس تقنینی و نظارت بر اجرای قوانین است. شأن مجلس ورود در اجراییات نیست یعنی نباید در عزل و نصب دخالت کند، قانون این را می گوید، ولی می‌بینیم بعضی نماینده ها ورود می‌کنند؛ چه کسی باید این را نهادینه کند، نظارت کند تا این اتفاق نیفتد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: شأن شوراهای عالی سیاست گذاری است باید ذیل سیاست های کلان و کلی رهبری سیاست گذاری کنند در حوزه علم فرهنگ، مسائل اجتماعی فضای مجازی در حوزه امنیت این کار را می‌کنند البته شان قرارگاهی را مقام معظم رهبری به بعضی از شوراها مثل شورای انقلاب فرهنگی یا به شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی هم داده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بنابراین باید اولاً این وظایف نهادینه شود ثانیاً یک نظارتی باشد که درست اجرا شود. به نظرم بیش از هر چیزی باید رسانه بر اجرایی سازی قوانین مخصوصاً قانون اساسی تاکید کند.

