صبح امروز صورت گرفت؛

بازدید قالیباف از نمایشگاه کتاب

بازدید قالیباف از نمایشگاه کتاب
رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس از نمایشگاه کتاب نمایندگان ادوار بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، نمایشگاه «قلم های ماندگار» به همت مرکز امور نمایندگان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد و مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس برگزار شد، که در آن بیش از ۴۰۰ جلد کتاب از آثار تألیفی نمایندگان دوره اول تا امروز در معرض دید قرار گرفته است.

این مجموعه در حوزه‌هایی چون سیاست، مذهب، تاریخ، قانون‌گذاری، فرهنگ، اقتصاد و مطالعات اجتماعی توسط نمایندگان ادوار مجلس به نگارش در آمده است، همچنین تلاشی است برای حفظ، معرفی و مستندسازی میراث مکتوب قانون‌گذاران در ادوار مختلف مجلس.

در جریان این بازدید، دکتر قالیباف ضمن آشنایی با روند جمع‌آوری و دسته‌بندی آثار، از برپایی این نمایشگاه استقبال کرد، همچنین اهمیت چنین اقداماتی -که منجر به ثبت بخشی از تاریخ و پاسداشت تجربه و دانش قانون‌گذاری می‌شود- مورد تاکید قرار گرفت.

نمایندگان فعلی و ادوار نیز ضمن قدردانی از اجرای طرح و ایده جمع‌آوری کتب نمایندگان فرهیخته، صاحب‌نظر و متخصص ادوار، تلاش برای حفظ بخشی از تاریخ پارلمان توسط «مدیریت جدید مرکز امور نمایندگان مجلس» و ایجاد فرصتی برای آشنایی با اندیشه‌های نمایندگان ادوار به‌ویژه نمایندگان سال‌های دور -که تعدادی از آن‌ها دیگر در بین ما نیستند- را بسیار جذاب و قابل‌تامل دانستند.

تداوم و گسترش چنین اقداماتی به‌عنوان حرکتی ارزشمند در دستور کار برگزارگنندگان نمایشگاه قرار دارد که می‌تواند به تقویت هویت پژوهشی و فرهنگی مجلس کمک کند.

این گنجینه‌ آمیخته به تجربه، تخصص و علم نمایندگان در ادوار مختلف، با معرفی بخشی از ظرفیت‌های علمی و فکری نمایندگان و ایجاد مرجع مکتوب برای‌ پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه قانون‌گذاری از  ۱۰ آذر ماه تا پایان امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) در کریدور مجلس برپا است.

