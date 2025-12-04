محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ابهامات درخصوص اصلاح قانون مهریه گفت: تعیین ۱۴ سکه سقف کیفری است، یعنی تا ۱۴ سکه نگاه کیفری وجود دارد و احیاناً پایند الکترونیکی و یا زندان دارد اما بالاتر از آن فقط نگاه حقوقی است.

این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی خاطرنشان کرد: بالاتر از ۱۴ سکه دادگاه و حاکمیت نگاه حقوقی دارند و بعد کیفری برای آن مدنظر قرار نمی‌گیرد.

وی درباره این‌که اگر شخصی ۱۴ سکه که سقف کیفری مهریه است را پرداخت کند و مابقی را نداشته باشد و در آینده مال و اموال به دست بیاورد، زوجه می‌تواند درخواست مابقی مهر خود را داشته باشد، بیان کرد: بله اگر اموالی از زوج در دسترس باشد خانم بلافاصله می‌تواند دادخواست حقوقی دهد و بر اساس اصول اجرای اخذ دیون، قانون مدنی و قواعد، دادگاه می‌تواند سریعاً بر اساس کلیه بدهی‌ها اموال فرد را توقیف کند.

نقدعلی درباره این که گفته می‌شود برخی از افراد معنی عندالمطلبه را پرداخت مهریه نمی‌دانند مگر عقدنامه خودشان را نمی‌خوانند، بیان کرد: الان واقعیت جامعه این است که زوج‌ها واقعاً نمی‌دانند. درصد بالایی از از افراد نمی‌دانند که ممکن است فردا صبح مهریه به اجرا گذاشته شود و زوجه مطالبه کند، لذا وقتی که در دادگاه حضور پیدا می‌کند می‌گوید من این مهر را در مقابل ۵۰ سال زندگی برای ایشان داده‌ام، این یعنی چه؟ نشان می‌دهد که این عندالمطلبه نیست.

وی ادامه داد: اگر سر سفره عقد خانم به آقا بگوید من یک هفته دیگر مهریه‌ام را از شما خواهم گرفت، قطعا آن آقا از سر سفره عقد بلند می‌شود و می‌رود و سند ازدواج را امضا نخواهم کرد. بنای بر نقد گرفتن نیست. بر آن است که اگر هر زمان توانستند آن را پرداخت کنند این یک واقعیت است و ما متاسفانه داریم خلاف‌اش رای می‌دهیم و کار می‌کنیم.

نقدعلی گفت: البته حالا پیشنهاد دیگری بنده دارم مبنی بر این که حداقل سندهای ازدواج دو گزینه‌ای باشد؛ یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در سند ازدواج باشد و زوجین خودشان انتخاب کنند که لااقل یک مقدار چشم‌ها بازتر شود و کورکورانه اسناد را امضا نکنند.

انتهای پیام/