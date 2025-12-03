خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور:

۶۶ حزب می‌توانند در انتخابات شورای شهر تهران لیست معرفی کنند

کد خبر : 1722660
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به برگزاری تناسبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در تهران گفت: ۵۹ حزب ملی و هفت حزب استانی در شهر تهران می‌توانند سال آینده در انتخابات شوراها فهرست ارائه کنند.

به گزارش ایلنا، ابوذر کوثری مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: از جمله رئوس مصوبات این جلسه، موافقت با درخواست تأسیس سه حزب استانی و همچنین موافقت با صدور پروانه فعالیت دو حزب استانی بود. مجمع عمومی دو حزب نیز تأیید شد.

وی تصریح کرد: همچنین با تأسیس پنج شعبه استانی احزاب ملی موافقت شد و پروانه فعالیت ۲ انجمن اقلیت‌های دینی نیز تمدید شد.

سخنگوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در اردیبهشت ۱۴۰۵، افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این دوره از انتخابات، برگزاری آن به شکل فهرستی یا تناسبی است. مقرر شده که این انتخابات به صورت پایلوت در شهر تهران به‌صورت تناسبی برگزار شود؛ به این معنا که احزاب می‌توانند فهرست ارائه بدهند و به‌صورت فهرستی در انتخابات شرکت کنند.

کوثری در ادامه با دعوت از دبیران کل احزاب برای به‌روز رسانی شرایط احزاب متبوع خود، اظهار کرد: احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند سوالات یا ابهامات خود را از دبیرخانه کمیسیون پیگیری کنند تا بتوانند در سال آینده فهرست بدهند.

وی افزود: طبق بررسی اولیه‌ای که از شرایط احزاب در سطح ملی و استانی انجام شده، در حال حاضر ۵۹ حزب ملی می‌توانند بدون دغدغه در سال آینده در انتخابات فهرست ارائه کنند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پایان تصریح کرد: از مجموع ۷ حزب استان تهران نیز هر ۷ حزب می‌توانند در انتخابات سال آینده به ارائه فهرست بپردازند.

 

