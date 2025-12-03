وزیر جهاد کشاورزی:
تغییر قیمت محصولات لبنی قیمتگذاری شده مشمول تعزیرات میشود
چهار قلم لبنیات مشمول قیمتگذاری هستند و باید قیمت آنها در ستاد تنظیم بازار مشخص شود تغییر قیمت آنها خارج از ستاد تنظیم بازار، در صورت عدم رعایت، قطعاً مشمول تعزیرات خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوریقزلجه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت شیر گفت: در مورد قیمت شیر، قیمتگذاری سالی یکبار انجام میگیرد. شما میگویید چند بار قیمتگذاری میشود؛ عرض میکنم که سالی یکبار قیمتگذاری انجام میشود. اینکه قیمت شیر بالاست، سؤال دیگری است.
وی افزود: قیمت مصرفکننده را شما مطرح میکنید؛ ما مسئول قیمتگذاری شیر خام هستیم و شیر خام هم از نظر قیمتگذاری، آخرین قیمت آن ۲۳ هزار تومان با پایه چربی مشخص است. این آخرین قیمت شیر خام است.
وزیر جهاد کشاورزی در باره اظهارات رئیس انجمن لبنیات که گفته احتمالا شیر را «گران میکنیم»، با بیان اینکه در محصولات لبنی چهار قلم کالا مشمول قیمتگذاری تعزیراتی است، گفت: حتماً باید از قیمتگذاری تبعیت کنند و اگر تبعیت نکنند، مشمول تعزیرات میشوند. آن اقلام چهارگانه را توضیح دادند. مابقی اقلام مشمول قیمتگذاری نیستند و رویه نظارتی دیگری دارند، اما آن چهار قلمی که مشمول قیمتگذاری هستند، اولاً باید قیمت آنها در ستاد تنظیم بازار مشخص شود که در ابتدای سال قیمتگذاری شده و قیمتشان مشخص است و ثانیاً تغییر قیمت آنها خارج از ستاد تنظیم بازار، در صورت عدم رعایت، قطعاً مشمول تعزیرات خواهد بود.