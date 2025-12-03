جبلی:
ساترا فقط به نهادهای قضایی و انتظامی اعلام وضعیت میکند/ امیدوارم طرح مجلس به شکلگیری حلقه مفقوده کمک کند
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین تحولات در حوزه ساترا و نمایش خانگی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را برای ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر و به ویژه نمایش خانگی در دست تهیه دارند. این کلیاتش در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
وی افزود: در کمیسیون فرهنگی الان دارد بررسی میشود حتما این طرح به ساماندهی به اصطلاح گردش کار تولید و انتشار در شبکه های نمایش خانگی کمک خواهد کرد ساترا هم به عنوان تسهیل گر و هم حمایت گر و هم نظارت گر و تنظیم گر برخی از چرخه های نظارتی همچنان نیازمند قانون هست که قانون گذاشته شود برای برخورد با تخلفات و تکمیل چرخه نظارت گری.
رئیس سازمان صدا و سیما عنوان کرد: در حال حاضر برخورد با تخلفات صرفا از طریق اعلام وضعیت از طرف ساترا فقط اتفاق میافتد چون ساترا اقدام اجرایی نمی تواند انجام دهد فقط می تواند به نهادهای قضایی و انتظامی اعلام کند که این تخلف اتفاق افتاده بیشتر از آن را یا باید دستگاه قضایی اقدام کند یا باید به شیوه های دیگه برخورد شود که امیدواریم انشاالله این طرحی که در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی هست کمک کند به اینکه این حلقه مفقوده انشاالله شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه شبکه سحاب که در قالب شبکههای اجتماعی بینالمللی اقدام به تولید محتوا و انتشار آن میکند، تصریح کرد: سایر شبکهها که سابقه مشخصتری دارند و شناختهشدهتر هستند، مانند پرس تیوی و شبکه العالم، فعالیتهای گستردهای را از سال گذشته تا کنون آغاز کردهاند. بهویژه، پرس تیوی به زبان ترکی استانبولی از سال گذشته شروع به کار کرده است و خوشبختانه در تولید و انتشار محتوا و جذب مخاطب، موفقتر از تیآرتی فارسی عمل کرده است.
جبلی اظهار کرد: در یک یا دو هفته اخیر، شبکه عبریزبان ما در شبکه پرس تیوی راهاندازی شده است که بهطور طبیعی در حوزه شبکههای اجتماعی و بر بستر این شبکهها فعالیت میکند. آخرین اطلاعاتی که من دیروز از همکاران خود دریافت کردم، امیدوارکننده است؛ بهطوری که درصدی از مخاطبان همین شبکه عبریزبان، در یکی دو هفته که راهاندازی شده، ساکنان سرزمینهای اشغالی هستند.