سپهوند در تذکر شفاهی:

سفره انقلاب متعلق به کل ملت ایران است، نه عده‌ای ویژه‌خوار

نماینده مردم خرم آباد در مجلس خطاب به سران قوا، گفت: سفره انقلاب متعلق به کل مردم ایران است نه عده ای ویژه خوار که از دولتی به دولت دیگر منتقل می شوند، این بساط ویژه خواری در جمهوری اسلامی ایران را جمع کنید.

به گزارش ایلنا، رضا سپهوند در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور و سران قوا، گفت: سفره انقلاب متعلق به کل مردم ایران است نه عده ای ویژه خوار که از دولتی به دولت دیگر منتقل می شوند، این بساط ویژه خواری در جمهوری اسلامی ایران را جمع کنید.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این کشور از جوانان نخبه و جویای کار و نام مملو است، ادامه داد: در حالی که هنوز دهه شصتی ها در پی استخدام و لقمه ای نان هستند، انگار ما دچار قحط الرجال شده و عده ای یقه سفید بازنشسته را دائما از این دولت به دولت دیگر منتقل و در هلدینگ ها و شرکت های خصولتی جابه جا می کنیم. این ویژه خواری را بس کنید! پس کی نوبت جوانان می شود؟

این نماینده مجلس خطاب به مردم ایران، کارگران، معلمان، نیروهای مسلح، جوانان و بازنشستگان کشور، گفت: من شرمسار قد خمیده شما در مقابل شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده هستم. دشمن ما در همین جا، در سوءمدیریت و در ویژه خواری یقه سفیدها است. این بساط را هرچه سریع تر جمع کنید.

 

 

