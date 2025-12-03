خبرگزاری کار ایران
خضریان در تذکر شفاهی:

ترک فعل دستگاه قضا از اجرای قانون صرفا تذکر ۱۵۵ نماینده مجلس نیست بلکه باور یک جامعه است

ترک فعل دستگاه قضا از اجرای قانون صرفا تذکر ۱۵۵ نماینده مجلس نیست بلکه باور یک جامعه است
نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر به ریاست قوه قضائیه، گفت: خبرگزاری میزان باید ارگان رسمی قوه قضائیه باشد نه ابزار سیاست بازی و دعواهای سیاسی، اجازه ندهید رسانه شما پازل دشمنان انقلاب اسلامی را تکمیل کند.

به گزارش ایلنا،علی خضریان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر به ریاست قوه قضائیه گفت: جناب آقای محسنی اژه ای! خبرگزاری میزان علی القاعده باید ارگان رسمی قوه قضائیه باشد نه ابزار سیاست بازی و دعواهای سیاسی رایجی که متاسفانه این مجموعه رسانه ای شما به شدت گرفتار آن شده است و یکی از عللی هم که برخی زحمات شما و دستگاه قضایی به نتیجه نمی رسد، همین اقدامات غلط رسانه ای افرادی است که به وجه شما و دستگاه قضایی آسیب می زند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به دستگاه قضا ادامه داد: اینجا که مجلس است و نمایندگان مجلس هم طبق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر کاملا آزاد هستند، اما شما خودتان را جای مردم قرار دهید، وقتی در رسانه قوه قضائیه هجمه به نمایندگان مجلس را می بینند، چه احساسی به جامعه منتقل می شود؟ اجازه ندهید رسانه شما پازل دشمنان انقلاب اسلامی را تکمیل کند.

وی افزود: موضوع ترک فعل دستگاه قضایی از اجرای قانون صرفا تذکر ۱۵۵ نماینده مجلس نیست بلکه باور یک جامعه است که امروز این موضوع را در کف جامعه می بیند.

خضریان گفت: اصلا ما نمایندگان مجلس که زنده ایم و از خودمان هم دفاع می کنیم اما بیش از یکسال است که از طریق قوه قضائیه رسانه ای شد که فرد دلال و بدنام رسانه ای که سابقه توهین و تهمت به شهید فریدون عباسی و شهید سنوار را دارد، قرار است با او برخورد شود. یا اطرافیان شما در رسانه ها خلاف واقع می گویند یا واقعا قوه قضائیه کم کاری می کند.

 

