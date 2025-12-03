خبرگزاری کار ایران
ولایت مدار در تذکر شفاهی:

جنس مجلس از جنس سردار موسوی‌‎ها است

کد خبر : 1722488
نماینده مردم قزوین در مجلس، خطاب به رسانه‌ها، گفت:  وظیفه ما پرداختن به این حقیقت است که فرزند دلبند سردار موسوی به عنوان کارگر ساده در گوشه‌ای مظلومانه کار می‌کند و به خاطر ضعف امکانات مظلومانه می‌سوزند و این را به عنوان افتخار ایران و نظام مقدس در صدر همه رسانه‌ها قرار دهیم.

به گزارش ایلنا،سالار ولایت‌مدار در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در ابتدا با سلام  بر ایران انقلابی، ولایتمدار و بزرگ و استان قزوین و ستاره‌های درخشانش حاجی‌زاده‌ها، در تذکر شفاهی، گفت: مردم بزرگ ایران، رسانه‌ها، اصحاب خبر و کسانی که تنویر افکار عمومی را به عهده دارید، وقتی دشمن کوچکترین ضعف ما را بارها تیتر اول رسانه‌های معاند می‌کند وظیفه ما پرداختن به این حقیقت است که فرزند دلبند سردار موسوی نماینده سرافراز مجلس شورای اسلامی به عنوان کارگر ساده در گوشه‌ای مظلومانه کار می‌کند و به خاطر ضعف امکانات مظلومانه می‌سوزند و این را به عنوان افتخار ایران و نظام مقدس در صدر همه رسانه‌ها قرار دهیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: چرا بعضی‌ها از کنار این افتخار به راحتی گذشتند و فرزندان عده‌ای بی‌تقوا، رانت‌خوار و نفوذی در بدنه نظام را به عنوان ضعف نظام مقدس جلوه می‌دهند، نه، آنها از جنس انقلاب نبوده و نیستند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: جنس ما، جنس مجلس از جنس سردار موسوی‌ها و از جنس شهداست، ما همه قربانی نظام خواهیم شد.

 

