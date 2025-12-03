درصدی از تولید چاه های نفت خوزستان باید در اختیار استاندار قرار گیرد

به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی اظهار داشت: کشور با چالش های جدی معیشتی مواجه است و هر روز شاهد تشدید این مشکلات است اما ریشه آن در مصوبه ای است که اجازه می دهیم کالاهای اساسی با ارز آزاد وارد شود و امروز نشانه های آن آشکار شده است و مردم هزینه های آن را پرداخت کرده اند.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارزش پول ملی در حال فروپاشی است و بنیان های اقتصادی جامعه متزلزل شده است و حقوق کارمند به نیمه راه نمی رسد. نیروهای شرکتی و معلمان حق التدریسی در بلاتکلیفی مطلق به سر می برند و مجمع تشخیص که برای خود شأن قانونگذاری قائل است چرا که برای نیروهای شرکتی تعیین تکلیف نمی کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه و استان خوزستان، گفت: خوزستان با وجود امکانات فراوان و ظرفیت انرژی بالا با مشکلات فراوانی مواجه است و مردم این منطقه با محرومیت مواجه اند و پیشنهاد روشن ما این است که درصدی از تولید چاه های نفت را مستقیما در اختیار استاندار خوزستان قرار دهند.

ابراهیم پور تصریح کرد: در حوزه کشاورزی نیز با بحران تامین نهاده ها مواجهیم و در شرایطی که کشور در مرحله اتخاذ تصمیمات سخت است و مردم زیر فشار تورم و بی ثباتی قرار دارند ما باید در این مجلس صدای آن ها باشیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان گفت: آقای رئیس جمهور توئیت شما در مورد دانشگاه پیام نور را خواندم. این دانشگاه تکیه گاه میلیون ها خانواده است، در یک کلام پیام نور خدا را دارد و خدا برای او کافی است

