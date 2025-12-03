خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شاهسواری ور تذکر شفاهی:

ضرورت بکارگیری منابع آبی برای حل تنش آبی استان

ضرورت بکارگیری منابع آبی برای حل تنش آبی استان
کد خبر : 1722483
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های آبی علیرغم تنش آبی در شهرستان‌های حوزه انتخابیه انتقاد کرد و از وزیر نیرو خواستار بکارگیری ظرفیت‌های موجود شد.

به گزارش ایلنا، فرامرزی شاهسواری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، ضمن تقدیر از سفر نایب رئیس اول مجلس به شهرستان‌های هشترود و چاراویماق، خطاب به رئیس جمهور و وزرای کشاورزی، صمت و نیرو اظهار داشت: شهرستان‌های هشترود، سلیمان و بستان‌آباد آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی هستند و زیرساخت‌های فراوانی از جمله منابع آبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما سرمایه‌گذاران به این مناطق هدایت نمی‌شوند.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس افزود: وجود آب فراوان در پشت سد سهند می‌تواند برای آبیاری ۲۰ هزار هکتار پایاب و همچنین فعالیت‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد، اما سرمایه‌گذاران برای بهره‌برداری از پایاب سد سهند و شهرک‌های صنعتی هدایت نمی‌شوند.

وی همچنین با یادآوری تنش آبی در شهرستان‌های هشترود و چاراویماق و روستاهای اطراف، از بلااستفاده ماندن منابع آبی سد کلقان انتقاد کرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها تأکید نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی