شاهسواری ور تذکر شفاهی:
ضرورت بکارگیری منابع آبی برای حل تنش آبی استان
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از بلااستفاده ماندن ظرفیتهای آبی علیرغم تنش آبی در شهرستانهای حوزه انتخابیه انتقاد کرد و از وزیر نیرو خواستار بکارگیری ظرفیتهای موجود شد.
به گزارش ایلنا، فرامرزی شاهسواری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، ضمن تقدیر از سفر نایب رئیس اول مجلس به شهرستانهای هشترود و چاراویماق، خطاب به رئیس جمهور و وزرای کشاورزی، صمت و نیرو اظهار داشت: شهرستانهای هشترود، سلیمان و بستانآباد آماده سرمایهگذاری در بخشهای دولتی و خصوصی هستند و زیرساختهای فراوانی از جمله منابع آبی برای سرمایهگذاری وجود دارد، اما سرمایهگذاران به این مناطق هدایت نمیشوند.
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس افزود: وجود آب فراوان در پشت سد سهند میتواند برای آبیاری ۲۰ هزار هکتار پایاب و همچنین فعالیتهای صنعتی مورد استفاده قرار گیرد، اما سرمایهگذاران برای بهرهبرداری از پایاب سد سهند و شهرکهای صنعتی هدایت نمیشوند.
وی همچنین با یادآوری تنش آبی در شهرستانهای هشترود و چاراویماق و روستاهای اطراف، از بلااستفاده ماندن منابع آبی سد کلقان انتقاد کرد و بر ضرورت برنامهریزی وزارت نیرو برای استفاده بهینه از این ظرفیتها تأکید نمود.