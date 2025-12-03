به جای تلاش برای آزادی زندانیان مهریه وقت مجلس را صرف زندان کردن بدهکاران ارزی و حامیان مافیا کنیم

به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: طرح محکومیت های مالی که برخلاف نص صریح قرآن، سیره علوی و نبوی و اصول ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون جمهوری اسلامی است برای پرت کردن حواس مردم و آدرس غلط دادن به مردمی است که هنوز باور نکرده ایم از ما هوشمندتر و بسیار از مسئولین جلوتر هستند.

نماینده مردم (ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در این طرح به مردم آدرس غلط دادیم و فراموش کردیم مردم تدبیر را از فرافکنی تشخیص می دهند، اضافه کرد: ما چگونه در جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد و بازار را مدیریت کردیم اما بعد از جنگ به تنظیمات بد کارخانه برگشتیم. آدرس درست این است التهاب بازار را درست و اقتصاد فشل و به تاراج رفته را مدیریت کنیم، برای کاهش ارزش پول ملی رگ گردنمان بیرون بزند و مافیاها را مدیریت کنیم؛ قطعا با این شرایط هم قیمت سکه پایین می آید و هم معیشت مردم در مسیر درست قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید اجازه دهیم برخی عامدانه از قرآن، ولایت و امام جامعه عبور کنند و به نام دین مردم را از مقدسات دور کنند، تصریح کرد: آیا عاقلانه نبود وقتی که اینجا برای نجات دادن ۱۸۰۰ زندانی مهریه صرف کردیم را صرف زندانی کردن بدهکاران ارزی و کسانی که اقتصاد این مردم را به نابودی کشاندند، می کردیم، آیا عاقلانه نبود مسئولین بی مسئولیتی که برخی از آن ها پشت مافیا هستند را به صلابه قانون می کشاندیم. در این صورت قطعا زندگی آن ۱۸۰۰ زندانی مهریه هم در مسیر اصلاح قرار می گرفت و مجبور نبودیم یکی را از زندان درآوریم و دیگری را در زندان بی پناهی قرار دهیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: آیا بهتر نبود به جای اهتمامی که اینجا ورزیدیم و تلاشی که صرف کردیم تا زنان را از حق شرعی خودشان محروم کنیم، در گذشته به گونه ای عمل می کردیم که مردم را از مقدسات دور نمی کردیم و به مردان و زنانمان یاد می دادیم سر سفره عقد نطفه دروغ را نبندند.

فلاحی تصریح کرد: ضمن احترام به مردان شریف جامعه ام؛ آیا بهتر نبود زندگی ائمه را با رفتارمان تبیین می کردیم و به مردان و زنان جامعه آموزش می دادیم که در مسیر صلاح قرار بگیرند نه آنکه مسیر مردان هوس باز متمکن را باز کنیم تا زندگی پنهانی داشته باشند و به زنان بی پناهشان خیانت کنند. باید در رفتارهای خود در مجلس تجدیدنظر کنیم.

انتهای پیام/