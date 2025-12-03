معاون اجرایی رئیسجمهور:
قرار نیست مجلس برای جزئیات کارهای دولت مصوبه بدهد
معاون اجرایی رئیسجمهور درباره طرح کالابرگ که برخی گفتهاند جزییات طرح جدیدی را مجلس تصویب خواهد کرد، گفت: مجلس کلیاتش را تصویب میکند در امور جزییات باید تفکیک قوا داشته باشیم. قرار نیست که برای جزییات کارهای دولت مجلس مصوبه بدهد بعید میدانم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در جلسه موضوع آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کارگروه ملی آلودگی هوا این موضوع را بررسی کند. همچنین مقرر شده این کارگروه مصوبات مورد نیاز را به تصویب برساند. ما سیاست برقیسازی وسایل نقلیه را دنبال خواهیم کرد.
قائم پناه تصریح کرد: باید کالابرگ داده شود، حالا کی، چقدر و چطور؟ این دیگر اجراست. اگه قرار باشد دیگه کالا و میزان کالا و زمان تحویل کالا را مجلس تصویب کند. به نظر من این غیرمنطقی است. حالا اگر طرح دادند دولت هم نظرش را میدهد اگر تبدیل به قانون شد اجرا میکنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پاسخ به اینکه چه پروژه هایی را در سفرها در اولویت دارید، گفت: خوشبختانه در سفرهای استانیمان عمده تلاش ما سه چهار موضوع است؛ زیرساختها که یکی آب است و آبرسانی و تکمیل پروژه های آبرسانی. زیرساخت بعدی جاده هاست. بزرگراه، راه آهن، فضاهای آموزشی، بیمارستانها در اولویت کاری بعدی ما است و خوشبختانه همه آن چیزی است که مصوب کردیم بیش از صد درصد تخصیص داده شده و برای اولین بار است که مصوبات دولت تخصیص بیش از صد در صد داده میشود و به نظر من کار مهمی دارد شکل میگیرد.
قائمپناه گفت: یکی دیگر از مصوبات سفر ما دادن تسهیلات به صنایع و تولیدات کشور و سرمایه گذاری در امر تولید است البته بانکها تعللهایی کردند ولی در مجموع داریم تلاش میکنیم تسهیلات را به سمت استانها ببریم به جای اینکه در تهران هزینه شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای روز دانشجو به دانشگاه میروید، گفت: بله، دانشگاه مشهد مقدس میروم.
قائمپناه درباره سخنرانی رئیسجمهور در این روز گفت: از حضور آقای رئیس جمهور در دانشگاه خبر ندارم ولی اکثر وزرا را دعوت کرده اند که به دانشگاهها بروند. بنده خودم با کمال میل روز یکشنبه به دانشگاه مشهد میروم.
وی درباره حملونقل عمومی تصریح کرد: دولت در حال پیگیری واردات واگن برای اغلب خطوط مترو است تا ظرفیت حملونقل عمومی افزایش یابد و شخصاً آقای دکتر پزشکیان این پروژه را دنبال میکنند. بااینحال شهرداری تهران باید در اولویت خود اصلاح ترابری شهری، نوسازی اتوبوسها و تاکسیهای کمآلاینده را قرار دهد. شهرداری منابع مالی متعدد و بودجه قابلتوجهی دارد و میتواند این امور را در اولویت بگذارد. اخیراً تعدادی اتوبوس برقی وارد کرده که میتواند توسعه یابد و به کاهش آلودگی کمک کند. مدیریت شهری بر عهده شهرداری است و دولت در این حوزه دخالت نمیکند.
قائمپناه درباره ورزشگاه آزادی اظهار کرد: فعلاً پیگیر هستیم که تصویب و تکمیل این پروژه هرچه زودتر انجام شود. در سفرهای استانی نیز برای این موضوع بودجه گذاشته شده و امیدواریم طی یکی دو هفته آینده تعیین تکلیف شود. نمیشود ورزشگاه آزادی با این عظمت چند سال تعطیل بماند. گر شهرداری منابع مالی لازم را برای ساخت دارد، ما نیز کمک میکنیم. این موضوع مصوبه دارد؛ مصوبه سفر سال گذشته رئیسجمهور و اعتبارات آن نیز مشخص شده است.