وضعیت اقتصادی نیاز به جراحی دقیق دارد

به گزارش ایلنا، یاسر عربی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن گرامیداشت روز قانون اساسی و روز معلولان، در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، گفت: آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهور؛ ضمن تشکر از صداقت، زحمات و کسب حمایت از مقام معظم رهبری معروض می‌دارم وضعیت کشور از لحاظ اقتصادی و مشکلات در اجرای پروژه‌های ضروری و معیشت مردم به ویژه قشر متوسط به پایین را می‌دانید، با صراحت کامل به شما می‌گویم با ادامه روند موجود مشکل کشور حل نخواهد شد. ما نیاز به جراحی صریح و دقیق داریم نه مُسکن‌های قطعی، لازم است اول اصلاح و تجدیدنظر در ساختارهای حکمرانی صورت پذیرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: منابع ملی امروز با ساختارهای موازی در حال نابودی است بزرگترین معضل امروز تعدد نهادهای موازی خارج از نظارت دولت است، این ساختارها منابع ملی را هدر داده و مسئولیت را مخدوش می‌کند، راهکار این است که شما پیشنهاد بدهید و مجلس بررسی کند و یک بار تکلیف این نهادهای موازی مشخص و هر کدام زیرمجموعه وزارتخانه شبیه خودش شود، بودجه و اختیارات با نظارت و تصویب دولت تعیین گردد. بدون این اصلاحات هرگونه صحبت از مدیریت یکپارچه و اصلاح اقتصاد نشدنی است.

وی تصریح کرد: در سیاست خارجی با تغییر ادبیات و رفتار باید به شرایط فعلی پایان داد، ما با دنیا حرف می‌زنیم اما ادبیاتی که باعث سوءتفاهم و بسته شدن درب‌ها می‌شود، امروز راهکار قطعی بازنگری در دیپلماسی گفتاری و عملی کشور است، باید مذاکره فعال و هوشمند را جایگزین موضع‌گیری‌های صرفاً تبلیغاتی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته با لحاظ نمودن عزت و سربلندی مردم عزیز و کشور ایران، وزارت خارجه باید با دستورالعمل جدید با زبان عقلانی، شفاف و مبتنی بر منافع ملی، اعتمادسازی و موانع تجاری و سرمایه‌گذاری را بردارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: امروز تعامل با دنیا انتخاب که نه یک ضرورت است، به عنوان یک هشدار به دولت و مجلس عرض می‌کنم، اگر تکلیف ساختارهای متعدد در حکمرانی را مشخص نکنیم اتلاف منابع ادامه دارد.

