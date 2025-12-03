پیشنهادات ۴ گانه مجلس برای اصلاح ساختار اقتصادی

به گزارش ایلنا، احمد نادری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) بیانیه ۱۷۲ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور در رابطه با مسائل اقتصاد کلان را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

پیرو جلسات اخیر و با اتکا به آمارهای رسمی و مستند، لازم می‌دانیم نکاتی را درباره ریشه اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور و ضرورت تصمیم‌گیری قاطع دولت حضرت‌عالی بیان کنیم.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور حدود ۱۱ هزار همت است؛ در حالی که دارایی‌های دولت حداقل ۹ برابر نقدینگی و بیش از ۱۰۰ هزار همت برآورد می‌شود. این یعنی تقریبا تمام ظرفیت نقدینگی بالقوه کشور در مالکیت دولت است و اما امکان بهره‌برداری نقدی از آن وجود ندارد.

دارایی‌هایی همچون معادن، جنگل‌ها، ساختمان‌ها و املاک دولتی، ارزش واقعی و قابل‌اتکا دارند، اما به دلیل عدم مولدسازی و قفل شدن منابع هیچ جریان درآمدی مؤثری برای دولت ایجاد نمی‌کند. اما مسئله اصلی در جای دیگری است؛نظام بانکی خصوصی.

امروز بانکهای خصوصی با خلق بی‌ضابطه پول، رقابت در افزایش سود سپرده و جذب منابع مردم، عملاً نقدینگی کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف کرده اند.

آمارها نشان می‌دهد که بانک آینده با بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی که بخش زیاد آن غیرقابل‌وصول است و کفایت سرمایه منفی ۵۰۰ درصد، یکی از این بانکهاست.. بانک‌ سامان، گردشگری، ایران‌زمین و اقتصاد نوین نیز سالانه هزاران میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند و نقش جدی در بحران ناترازی ایجاد کرده اند. تنها مانده تسهیلات کلان این چند بانک به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی سه برابر یارانه یک سال ملت ایران.

دولت با سختی نفت می‌فروشد، مالیات جمع می‌کند تا تولید را حمایت کند و منابع محدودش را برای رفع مشکلات مردم صرف کند اما بانک‌های خصوصی مانند زالو همین نقدینگی را می‌مکند و با خلق پول و استقراض از بانک مرکزی، چندبرابر آن را به خود و بستگان خود تبدیل می‌کنند. نتیجه آنکه دولت با وجود دارایی‌های عظیم، نقدینگی کافی در اختیار ندارد، اما شبکه بانکی خصوصی هروزانه پول خلق می‌کند و بحران را پیچیده‌تر می‌سازد.

جناب آقای رئیس‌جمهور! اگر اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور وجود دارد، مسیر روشن است:

۱. انحلال یا ادغام بانک‌های خصوصی ناتراز و توقف چرخه خلق پول بی‌ضابطه.

۲. ساماندهی و انضباط‌بخشی به بانک‌های دولتی و ممنوعیت خلق پول خارج از چارچوب.

۳. کاهش نرخ بهره بانکی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید.

۴. مولدسازی واقعی، شفاف دارایی‌های راکد دولت به عنوان بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی معطل‌مانده کشور.

ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، باور داریم که حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی تنها با جراحی عمیق نظام بانکی و فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم دارایی دولت ممکن خواهد بود.امیدواریم دولت حضرت‌عالی با شجاعت، دقت و شفافیت، آغازگر این تحول تاریخی باشد.

با تقدیم احترام

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/