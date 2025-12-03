باید برای تورم ۴۰ درصدی فکری شود

به گزارش ایلنا، هادی محمدپور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد حقوق را داده در حالی که تورم ۴۰ داریم و شاهد نارضایتی دستگاه‌ها درخصوص دریافتی هایشان هستیم.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی افزود: با این تصمیمات مردم را فقیرتر می‌کنید و به دولت اعلام می‌کنیم باید برای حمایت از مردم و اصلاح وضع موجود فکری بکند و مجلس از هر لایحه‌ای برای حمایت از مردم و مدیریت تورم حمایت می‌کند

