محمدپور در تذکر شفاهی:
باید برای تورم ۴۰ درصدی فکری شود
نماینده مردم گناباد در مجلس گفت: باید برای تورم ۴۰ درصدی فکری شود و مجلس از هر پیشنهادی برای این امر حمایت میکند.
به گزارش ایلنا، هادی محمدپور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصد حقوق را داده در حالی که تورم ۴۰ داریم و شاهد نارضایتی دستگاهها درخصوص دریافتی هایشان هستیم.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی افزود: با این تصمیمات مردم را فقیرتر میکنید و به دولت اعلام میکنیم باید برای حمایت از مردم و اصلاح وضع موجود فکری بکند و مجلس از هر لایحهای برای حمایت از مردم و مدیریت تورم حمایت میکند