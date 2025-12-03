خبرگزاری کار ایران
زمانی در تذکر شفاهی:

جنگل‌های هیرکانی قربانی مدیریت ناکارآمد شدند

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به خسارات گسترده آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌های هیرکانی، مدیریت ناکارآمد و توسعه بی‌ضابطه را از دلایل تشدید بحران دانست و از رئیس‌جمهور خواست هرچه سریع‌تر دستور تدوین طرح جامع مدیریت خطر آتش در این جنگل‌ها را صادر کند.

به گزارش ایلنا، عالیه زمانی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: جنگل‌های هیرکانی از عصر هیرکانی جان به در برده‌اند اما امروز قربانی گرمایش زمین، مدیریت ناکارآمد و توسعه بی‌ضابطه شده‌اند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس تاکید کرد: درخت، نماد حیات، دانایی و مقاومت است اما این روزها در میانه دود و آتش به خاکستر تبدیل می‌شود. حفاظت از جنگل‌های هیرکانی تعهد هر ایرانی به هویت زیستی و تاریخی و احترام به آینده است. باید از شعله‌های امروز درس بگیریم و طبیعت بی‌دفاع را تنها نگذاریم و آتش را به چراغی برای بیداری جمعی تبدیل کنیم.

زمانی با قدردانی از تلاش مدیران ملی و استانی، درود و سپاس خود را تقدیم مردم مازندران کرد و گفت: هم‌استانی‌های عزیزم در جای‌جای مازندران از الیت تا سوادکوه، از هزارجریب نکا تا چهاردانگه ساری، باباکلاه و جویبار، در چهار هفته اخیر خون گریه کردید و با ابتدایی‌ترین وسایل و با تمام بضاعت جانتان برای مهار آتش سنگ تمام گذاشتید.

وی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور افزود: ضروری است به قید فوریت دستور فرمایید طرح جامع مدیریت خطر آتش در جنگل‌های هیرکانی و تقویت اقتصاد جوامع محلی وابسته به جنگل در دستور کار قرار گیرد؛ اقدامی که پایانی باشد بر «طرح مرگ جنگل.

 

