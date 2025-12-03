به گزارش ایلنا، عالیه زمانی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: جنگل‌های هیرکانی از عصر هیرکانی جان به در برده‌اند اما امروز قربانی گرمایش زمین، مدیریت ناکارآمد و توسعه بی‌ضابطه شده‌اند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس تاکید کرد: درخت، نماد حیات، دانایی و مقاومت است اما این روزها در میانه دود و آتش به خاکستر تبدیل می‌شود. حفاظت از جنگل‌های هیرکانی تعهد هر ایرانی به هویت زیستی و تاریخی و احترام به آینده است. باید از شعله‌های امروز درس بگیریم و طبیعت بی‌دفاع را تنها نگذاریم و آتش را به چراغی برای بیداری جمعی تبدیل کنیم.

زمانی با قدردانی از تلاش مدیران ملی و استانی، درود و سپاس خود را تقدیم مردم مازندران کرد و گفت: هم‌استانی‌های عزیزم در جای‌جای مازندران از الیت تا سوادکوه، از هزارجریب نکا تا چهاردانگه ساری، باباکلاه و جویبار، در چهار هفته اخیر خون گریه کردید و با ابتدایی‌ترین وسایل و با تمام بضاعت جانتان برای مهار آتش سنگ تمام گذاشتید.

وی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور افزود: ضروری است به قید فوریت دستور فرمایید طرح جامع مدیریت خطر آتش در جنگل‌های هیرکانی و تقویت اقتصاد جوامع محلی وابسته به جنگل در دستور کار قرار گیرد؛ اقدامی که پایانی باشد بر «طرح مرگ جنگل.

انتهای پیام/