عدم تمکین از قوانین باعث مشکلات اقتصادی شده است

به گزارش ایلنا، مصطفی نخعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی دستمزدها قبل از آنکه وارد حساب شود توسط تورم بلعیده می‌شود و سیاست‌های ضد تورمی تاثیری ندارد و بار اصلی اقتصاد روی دوش اصناف و صنایع است.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز اصناف، صنایع و کشاورزان و نانوایان و دامداران در تامین نیازها و مواد اولیه و نهاده‌ها دچار مشکل هستند و مردم از این بی‌ثباتی آسیب می‌بینند.

وی تاکید کرد: علت اصلی این مشکلات عدم اتخاذ تصمیمات درست و عدم تمکین از قوانین است

