فلاحی در تذکر شفاهی:
طرح ساماندهی کارکنان نباید در ایستگاه معاونتها معطل بماند
نماینده مردم ایلام در مجلس، با انتقاد از توقف طرح ساماندهی کارکنان، گفت: اگر واقعا معاونت اجرایی و معاونت حقوقی رئیسجمهور موجب توقف این طرح شده اند، لازم هست در این زمینه شفافسازی کنند. چراکه معطل ماندن این طرح مهم «وهن دولت و مجلس» است.
به گزارش ایلنا،سارا فلاحی، طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مدتی است در جامعه پچپچهای افتاده مبنی بر اینکه طرح ساماندهی کارکنان در ایستگاه معاونت اجرایی و معاونت حقوقی رئیسجمهور متوقف شده است. از این دو عزیز و دستکاه میخواهیم برای مردم شفافسازی کنند؛ اگر چنین نیست، صریح بگویند تا ابهامات برطرف شود. ما در جلسه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی شاهد موافقت صریح آنان با این طرح بودیم و برای مجلس نیز این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی بیان کرد: اگر واقعاً این طرح در ایستگاه این دو معاونت گرفتار شده و این دوستان تا این حد قدرت دارند که بتوانند چنین طرح مهمی را متوقف کنند، بنده از آنان میخواهم از همین قدرت در راستای احقاق حق کارکنان شرکتیها استفاده کنند و کمک کنند نظام پرداخت عادلانه شود. واقعاً زیبنده دولت و مجلس نیست که چنین طرحی اینگونه سرگردان بماند یا برخی دوستان آن را متوقف کرده باشند.امیدوارم این دو دستگاه هرچه سریعتر شفافسازی کنند؛ چراکه با شناختی که از آنان دارم، بسیار بعید میدانم قصدشان توقف چنین طرح مهمی باشد.