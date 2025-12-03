خبرگزاری کار ایران
English العربیه
امان‌زاده در تذکر شفاهی:

صابر کاظمی تنها یک ورزشکار نبود بلکه الگویی ملی بود

صابر کاظمی تنها یک ورزشکار نبود بلکه الگویی ملی بود
نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس ضمن تقدیر از همدردی گسترده مردم و مسئولان با درگذشت اسطوره والیبال ایران، گفت: صابر کاظمی تنها یک ورزشکار نبود بلکه الگویی ملی بود که باید در زمان حیاتش بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

به گزارش ایلنا،عبدالغفور امان‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: در این سال‌های نزدیک و کوتاه دو بار نام شهرستان آق‌قلا در سطح ملی و بین‌المللی به زبان‌ها افتاد؛ یکی در سال ۱۳۹۸ بود که سیل ویرانگر با تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم منطقه که به علت احساس همدردی و کمک‌رسانی به این شهرستان، نام آق‌قلا را در اذهان عمومی و رسانه‌ها پیچاند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس ادامه داد: امسال نیز به علت از دست دادن فرزند برومند خویش، صابر کاظمی که در کمال ناباوری یکی از مهره‌های اصلی و ارزشمند والیبال ملی کشور عزیزمان بود که پرچم ایران را در جای‌جای کشور و جهان با غیرت و غرور مثال‌زدنی به اهتزاز درآورده بود باعث شد نام این شهرستان دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. البته واقعه سیل و خرابی‌ها در گذر زمان قابل جبران است، اما از دست دادن اسطوره، الگوی ورزشی و اخلاقی و غیرت ملی برای یک شهرستان که هر لحظه‌اش وجود صابر افتخارآفرین است، قابل جبران نیست.

امان‌زاده این ضایعه بزرگ ورزشی را به تمام ملت ایران، مردم شریف گلستان و شهرستان آق‌قلا به‌ویژه خانواده صابر کاظمی تسلیت گفت و از همه کسانی که در مراسم تشییع کم‌نظیر وی شرکت داشتند و حتی در سراسر ایران و جهان همدردی کردند، قدردانی کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین از پیام‌های تسلیت ریاست‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر ورزش و جوانان و نیز دفتر مقام معظم رهبری تشکر کرد.

وی در ادامه با طرح این سؤال که چرا ما داشته‌های خود را بعد از آنکه از دست دادیم ارج می‌نهیم و چرا از فرصت‌های آنان در زمان حیات کم‌تر استفاده می‌کنیم؟ نسبت به کم‌توجهی به سرمایه‌های انسانی در زمان حیات هشدار داد.

