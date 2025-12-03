صابر کاظمی تنها یک ورزشکار نبود بلکه الگویی ملی بود

به گزارش ایلنا،عبدالغفور امان‌زاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: در این سال‌های نزدیک و کوتاه دو بار نام شهرستان آق‌قلا در سطح ملی و بین‌المللی به زبان‌ها افتاد؛ یکی در سال ۱۳۹۸ بود که سیل ویرانگر با تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد مشکلات عدیده برای مردم منطقه که به علت احساس همدردی و کمک‌رسانی به این شهرستان، نام آق‌قلا را در اذهان عمومی و رسانه‌ها پیچاند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس ادامه داد: امسال نیز به علت از دست دادن فرزند برومند خویش، صابر کاظمی که در کمال ناباوری یکی از مهره‌های اصلی و ارزشمند والیبال ملی کشور عزیزمان بود که پرچم ایران را در جای‌جای کشور و جهان با غیرت و غرور مثال‌زدنی به اهتزاز درآورده بود باعث شد نام این شهرستان دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. البته واقعه سیل و خرابی‌ها در گذر زمان قابل جبران است، اما از دست دادن اسطوره، الگوی ورزشی و اخلاقی و غیرت ملی برای یک شهرستان که هر لحظه‌اش وجود صابر افتخارآفرین است، قابل جبران نیست.

امان‌زاده این ضایعه بزرگ ورزشی را به تمام ملت ایران، مردم شریف گلستان و شهرستان آق‌قلا به‌ویژه خانواده صابر کاظمی تسلیت گفت و از همه کسانی که در مراسم تشییع کم‌نظیر وی شرکت داشتند و حتی در سراسر ایران و جهان همدردی کردند، قدردانی کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین از پیام‌های تسلیت ریاست‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر ورزش و جوانان و نیز دفتر مقام معظم رهبری تشکر کرد.

وی در ادامه با طرح این سؤال که چرا ما داشته‌های خود را بعد از آنکه از دست دادیم ارج می‌نهیم و چرا از فرصت‌های آنان در زمان حیات کم‌تر استفاده می‌کنیم؟ نسبت به کم‌توجهی به سرمایه‌های انسانی در زمان حیات هشدار داد.

انتهای پیام/