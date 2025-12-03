خبرگزاری کار ایران
در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت صورت گرفت؛

تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید

کد خبر : 1722422
لینک کوتاه کپی شد.

شیوه رسیدگی به شکایت دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه از رسانه‌ها، اصلاحیه اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران روستایی و آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هر گونه موسسه آموزش عالی جدید -به استثنای موسسات آموزش عالی آزاد- به مدت 2 سال، در جلسه امروز هیئت دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، یکصد و سی و سومین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه به ریاست محمدرضا عارف برگزار شد.

در این جلسه تعدادی از لوایح دولت، از جمله لایحه تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی و آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که مورد ایراد هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود، مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

اعضا همچنین ضمن بحث و تبادل نظر درباره لایحه 2 فوریتی «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مقرر کردند کمیته‌ای تشکیل شود تا پیشنهادهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های را در این زمینه جمع‌آوری و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای موسسه آموزش عالی جدید را بر عهده دارند.

بر اساس تصمیم هیئت وزیران، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای موسسه آموزش عالی جدید را بر عهده دارند.

در این جلسه همچنین مسائل و مباحث اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

 

