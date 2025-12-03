خبرگزاری کار ایران
وزیر بهداشت:

هنوز به ایام پیک ابتلا به آنفولانزا نرسیده‌ایم

وزیر بهداشت با بیان اینکه هنوز به ایام پیک ابتلا به آنفولانزا نرسیده‌ایم، گفت: ایام پیک ابتلا در روزهای پایانی فصل پاییز است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران  درباره وضعیت شیوع آنفولانزا در کشور گفت: هنوز به ایام پیک ابتلا نرسیده‌ایم. ایام پیک ابتلا در روزهای پایانی فصل پاییز است. توصیه ما به افرادی که جزو گروه‌های پرخطر محسوب می‌شوند این است که واکسن بزنند.

 

خبر در حال تکمیل می باشد...
