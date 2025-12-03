وزیر بهداشت:
هنوز به ایام پیک ابتلا به آنفولانزا نرسیدهایم
وزیر بهداشت با بیان اینکه هنوز به ایام پیک ابتلا به آنفولانزا نرسیدهایم، گفت: ایام پیک ابتلا در روزهای پایانی فصل پاییز است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شیوع آنفولانزا در کشور گفت: هنوز به ایام پیک ابتلا نرسیدهایم. ایام پیک ابتلا در روزهای پایانی فصل پاییز است. توصیه ما به افرادی که جزو گروههای پرخطر محسوب میشوند این است که واکسن بزنند.